Quando alta orologeria e Formula 1 parlano la stessa lingua

Breitling ha annunciato una partnership globale e di lungo periodo con Aston Martin e con il team Aston Martin Aramco Formula 1, riportando ufficialmente il marchio svizzero nel Circus e rafforzando uno storico legame tra cronografi e motorsport. Un’alleanza che abbraccia l’intero universo Aston Martin, dalle sportive stradali alla massima espressione della competizione.

Un’alleanza che nasce dalla velocità

I due marchi condividono una visione comune fatta di design funzionale, ingegneria raffinata e ricerca della performance. Il primo risultato concreto della collaborazione è il Navitimer B01 Chronograph 43 Aston Martin Aramco Formula One Team, un modello che segna il ritorno di Breitling in Formula 1. Cassa in titanio, quadrante in fibra di carbonio ispirato alle monoposto, dettagli Racing Green e lime. Al suo interno batte il calibro di manifattura Breitling 01, certificato COSC, con 70 ore di riserva di carica.

Dal cronografo alle piste di Formula 1

La partnership non si limita a un singolo orologio, ma si estende alla presenza del marchio Breitling nel Mondiale di Formula 1 a partire dal 2026, con il logo visibile sulla livrea della nuova Aston Martin AMR26. Un progetto pensato per durare nel tempo, che riafferma il ruolo di Breitling come riferimento nell’orologeria legata alla velocità. Un dialogo tra piste e polsi che riporta al centro i valori condivisi di precisione, artigianalità ed eccellenza tecnica.