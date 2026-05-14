Playoff Nba, Cleveland rimonta Detroit all'overtime

14 Mag 2026 - 08:52

I Cleveland Cavaliers conquistano la prima vittoria esterna dei playoff battendo i Detroit Pistons 117-113 dopo un overtime in gara-5 e portandosi avanti 3-2 nella serie. Detroit sembra in controllo sul 103-94 a tre minuti dalla fine, ma Cleveland chiude i regolamentari con un parziale di 9-0. Contestato l'ultimo possesso: Ausar Thompson stoppa Donovan Mitchell e i Pistons chiedono fallo su Thompson nel contatto con Jarrett Allen, ma gli arbitri non fischiano. All'overtime Mitchell segna 7 dei suoi 21 punti. Migliore dei Cavs James Harden con 30 punti, 8 rimbalzi e 6 assist. Per Detroit non bastano i 39 punti di Cade Cunningham. Gara-6 venerdì a Cleveland.

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