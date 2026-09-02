La Range Rover diventa elettrica: 550 CV e 531 km di autonomia

I sovrani inglesi dovranno abituarsi all'idea di viaggiare a zero emissioni. Una buona notizia per Re Carlo, da tempo impegnato nella difesa dell'ambiente e nella promozione di iniziative ecologiche, ma anche attento a non trascurare l'identità britannica. Sarà dunque contento di sapere che Range Rover ha ufficialmente presentato la versione elettrica della sua ammiraglia.

Uguale eppure diversa

Una svolta epocale per un marchio che non ha mai sperimentato l'elettrificazione fino a oggi. La scelta della "prima" RR a batteria non poteva che ricadere sul più nobile dei SUV, questa decisione non deve però compromettere l'immagine di un veicolo fortemente ancorato nel senso comune inglese (e non solo). Basta guardarla per rendersi conto che non ci sono modifiche di sostanza rispetto alle versioni con motore a combustione. Solo alcuni elementi sono stati modificati per migliorare l'efficienza aerodinamica. Il resto è identico.

Grande batteria per tanti chilometri

Stesso discorso per gli interni che non mutano l'impostazione razionale e tecnologica votata al miglior comfort. La più importante novità è ovviamente tecnica, con il passaggio a una nuova generazione di propulsione: elettrica. La trazione resta, ovviamente, integrale grazie a due motori elettrici posizionati sui due assi per una potenza complessiva di 550 CV. L'imponente (supera i 2.800 kg di peso) struttura è alimentata da una batteria da ben 118,5 kWh che dovrebbe assicurare fino a 531 km di autonomia. Essendo una Range Rover in tutto e per tutto, anche i prezzi sono "regali": si parte da 163.500 euro.