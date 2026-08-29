Curiosità Il benzinaio delle supercar

La stazione Esso nel Principato di Monaco è celebre per ospitare ogni giorno alcune tra le supercar e hypercar più esclusive e costose del mondo. Ferrari, Lamborghini, Aston Martin e persino Bugatti e Pagani: una vera e propria "parata" quotidiana che fa la felicità di appassionati e carspotters (i "cacciatori" di sportive che fotografano e pubblicano su internet gli scatti). Poiché qui vivono numerosi atleti e piloti, non è insolito vedere Lando Norris e Charles Leclerc fermarsi per riempire di benzina il serbatoio