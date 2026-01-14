Le Range Rover ispirate a Londra

Il marchio automobilistico che più e meglio rappresenta il gusto sofisticato inglese è sicuramente Range Rover. Simbolo dell'Inghilterra a tal punto da essere stato scelto dalla Famiglia Reale per i suoi spostamenti tra Londra e dintorni. Per rendere omaggio alla City, il marchio di Sua Maestà ha deciso di realizzare una linea che rifletta la sua vivacità, colore e carattere.

Lusso

A inaugurare la collezione sarà la Velar Belgravia Edition, già ordinabile presso i concessionari. Belgravia è un quartiere lussuoso che gioca sul contrasto tra il passato georgiana e l'eleganza contemporanea. Tra i dettagli estetici che la contraddistinguono, i cerchi in lega da 20 pollici Diamond Turned in Dark Agate con finitura Satin Black Tinted Lacquer. Ancora più esclusiva la Belgravia Edition Satin, limitata a soli 400 esemplari in tutto il mondo.

Energia positiva

La successiva versione sarà la Hoxton: ispirata dall'epicentro della scena creativa londinese, con la sua energia ispira artisti, designer e architetti e fa altrettanto con un'edizione dinamica e moderna. Sarà disponibile su Evoque con dettagli come cerchi da 20 pollici Satin Gold, pack Platinum Atlas per l'esterno e interni arricchiti da elementi in alluminio nero spazzolato e luci di cortesia dedicate. Entro la primavera 2026 arriveranno la Range Rover Sport Battersea Edition e la Range Rover Westminster Edition.