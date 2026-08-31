83 anni a tutta velocità: Olga gira l'Europa in Porsche

Le automobili d'epoca sono una passione senza età che accomuna un gran numero di persone: persino gli insospettabili possono restarne rapiti. Olga Mancurti ha 83 anni, di cui 20 passati tra le corsie di un ospedale in Svizzera come infermiera. Dopo il rientro in Italia (a Fano) e la morte del compagno, ha deciso di acquistare una Porsche 911 Carrera (serie 930) per attraversare l'Europa.

In solitaria

Una scelta che l'ha portata a viaggiare in solitaria lungo un asse verticale fino in Lapponia. La Terra di Babbo Natale è stata raggiunta dopo aver percorso 7.900 km di asfalto a bordo della sua sportiva tedesca d'annata. Olga non si è lasciata rallentare né dai chilometri né dalla sua età (non è un viaggio scontato a oltre 80 anni) ed è stata supportata da una "vecchietta" prodotta tra il 1975 e il 1989. Tornata a casa, il Sindaco di Fano l'ha omaggiata con una pergamena celebrativa a nome della città.

Viaggiatrice

La signora Mancurti, dal giorno del suo pensionamento, è diventata quella che oggi potrebbe essere definita come "viaggiatrice seriale". Accumula aerei, treni e chilometri: tutti rigorosamente da sola, in modo che possa vedere ogni angolo del mondo a modo suo. A oggi, nel suo passaporto si trovano numerosi timbri tra il Sud America, l'Asia, Canada, Africa e gli Stati Uniti d'America (dove ha visitato ben 17 dei 50 stati che compongono la federazione). Una signora d'altri tempi, che ha scelto un'altrettanto inossidabile compagna di viaggio a quattro ruote.