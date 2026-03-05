La prima immagine della nuova Volkswagen Golf

È bastata una sola immagine per accendere la curiosità degli appassionati. Durante l’assemblea aziendale di Wolfsburg, Volkswagen ha mostrato la prima sagoma laterale della futura Volkswagen Golf di nona generazione. La Golf resta l’auto più venduta in Germania e una delle più popolari in Europa, un riferimento storico del segmento delle compatte. Proprio per questo la Casa tedesca sembra aver scelto una strada prudente, puntando su un’evoluzione stilistica piuttosto che su una rivoluzione.

Un design nel segno della continuità

Dalla prima immagine si intuisce che la prossima Golf manterrà proporzioni e impostazione molto vicine a quelle dell’attuale modello e persino della Volkswagen Golf Mk7. Una scelta coerente con la filosofia del responsabile del design Andreas Mindt, che sta cercando di preservare i tratti iconici dei modelli più riconoscibili della gamma. Una strategia già vista con la Volkswagen Polo, dove il linguaggio stilistico evolve senza strappi.

Termico ed elettrico sempre più simili

Un altro elemento interessante riguarda la strategia futura della gamma. Dopo l’esperimento di una linea elettrica separata con modelli come la Volkswagen ID.3, il marchio sembra orientato verso una maggiore convergenza tra versioni elettriche e tradizionali. Non prima del 2028 arriverà infatti la nuova Volkswagen ID. Golf, che dovrebbe condividere molti elementi stilistici con la Golf termica, invece di distinguersi nettamente come accaduto finora con la famiglia ID. Nel frattempo la compatta con motori tradizionali resterà in produzione ancora a lungo e potrebbe ricevere un restyling quando debutterà la variante elettrica.