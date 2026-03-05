MotoGP, il nuovo videogioco ufficiale in arrivo il 26 aprile
Milestone e MotoGP Sports Entertainment Group sono lieti di annunciare MotoGP 26, in uscita il 29 aprile 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, ROG Xbox Ally, ROG Xbox Ally X e PC su Steam, Microsoft e Epic Games Store. Il gioco introduce nuove entusiasmanti funzionalità, tra cui le valutazioni dinamiche dei piloti, un sistema di guida basato sui piloti e una modalità Carriera ampliata, offrendo ai giocatori un'esperienza MotoGP più autentica e coinvolgente che mai. Con il nuovo capitolo sarà possibile controllare le valutazioni di tutti i piloti.
Ogni pilota è rappresentato da una scheda di valutazione basata su quattro attributi chiave: tempo sul giro, ritmo, testa a testa e affidabilità. Questi valori vengono aggiornati dinamicamente in base alle prestazioni reali per determinare le valutazioni dinamiche dei piloti. Di conseguenza, la forma attuale dei piloti influenzerà direttamente l'equilibrio competitivo sulla griglia di partenza, sia nella modalità Carriera che fuori da essa, offrendo un senso di immersione più profondo e autentico. Con tutti i piloti e i circuiti ufficiali della stagione 2026 delle categorie MotoGP, Moto2 e Moto3, MotoGP 26 migliora il suo modello fisico grazie a un sistema di guida basato sul pilota. Ciò consente ai giocatori di controllare la moto gestendo il peso e i movimenti del pilota, offrendo una sensazione di guida realistica e reazioni più rapide per un'azione intensa e ad alta velocità. Per immergere completamente i fan nel mondo della MotoGP, la modalità Carriera è ora incentrata su un paddock completamente in 3D, che funge da centro nevralgico per l'intero weekend di gara.
Qui, i giocatori possono immergersi nella vita fuori pista con due nuove entusiasmanti funzionalità: le conferenze stampa del giovedì e un manager personale. Durante le conferenze stampa del giovedì, sarà possibile fissare obiettivi a breve e lungo termine, che si tratti di sfidare pubblicamente i rivali o di spingere il team a sviluppare moto più veloci. Nel frattempo, il manager personale svolgerà un ruolo chiave nella progressione della carriera, gestendo le trattative contrattuali, organizzando incontri con i rappresentanti del team e dei costruttori e guidando i giocatori nelle decisioni cruciali nel mercato piloti. Torna la modalità Race Off, ora ampliata con una nuova location e l'introduzione delle Production Bike, una nuova categoria 1000cc che si aggiunge a Motard, Flat Track e Minibike. Proprio come i piloti reali, Race Off permette ai giocatori di godersi sessioni di gara più rilassate, perfette per allenarsi e migliorare le prestazioni in vista del campionato. Le esperienze Arcade e Pro aiuteranno i giocatori di tutti i livelli nel loro viaggio verso la gloria. L'esperienza Arcade, rivista rispetto al capitolo precedente, è perfetta per i neofiti e per chi cerca un gameplay semplificato; d'altra parte, l'esperienza Pro è destinata a essere il massimo della simulazione, offrendo la sensazione più realistica della moto e tutti gli strumenti per creare l'assetto perfetto. Con il cross-play che ora consente griglie complete da 22 giocatori e il supporto per lo split screen, tutto è pronto per battaglie mozzafiato, sia online che offline. Infine, i giocatori possono nuovamente personalizzare il proprio look con editor grafici avanzati e condividere con la community le loro creazioni di caschi, numeri e scritte.