MotoGP, il nuovo videogioco ufficiale in arrivo il 26 aprile

Qui, i giocatori possono immergersi nella vita fuori pista con due nuove entusiasmanti funzionalità: le conferenze stampa del giovedì e un manager personale. Durante le conferenze stampa del giovedì, sarà possibile fissare obiettivi a breve e lungo termine, che si tratti di sfidare pubblicamente i rivali o di spingere il team a sviluppare moto più veloci. Nel frattempo, il manager personale svolgerà un ruolo chiave nella progressione della carriera, gestendo le trattative contrattuali, organizzando incontri con i rappresentanti del team e dei costruttori e guidando i giocatori nelle decisioni cruciali nel mercato piloti. Torna la modalità Race Off, ora ampliata con una nuova location e l'introduzione delle Production Bike, una nuova categoria 1000cc che si aggiunge a Motard, Flat Track e Minibike. Proprio come i piloti reali, Race Off permette ai giocatori di godersi sessioni di gara più rilassate, perfette per allenarsi e migliorare le prestazioni in vista del campionato. Le esperienze Arcade e Pro aiuteranno i giocatori di tutti i livelli nel loro viaggio verso la gloria. L'esperienza Arcade, rivista rispetto al capitolo precedente, è perfetta per i neofiti e per chi cerca un gameplay semplificato; d'altra parte, l'esperienza Pro è destinata a essere il massimo della simulazione, offrendo la sensazione più realistica della moto e tutti gli strumenti per creare l'assetto perfetto. Con il cross-play che ora consente griglie complete da 22 giocatori e il supporto per lo split screen, tutto è pronto per battaglie mozzafiato, sia online che offline. Infine, i giocatori possono nuovamente personalizzare il proprio look con editor grafici avanzati e condividere con la community le loro creazioni di caschi, numeri e scritte.