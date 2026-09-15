Personaggi

La Porsche segreta di Michael Schumacher

La Carrera GT fu acquistata nel 2004 tenendo all'oscuro i vertici della Scuderia Ferrari. Ora andrà all'asta

di Redazione Drive Up
15 Set 2026 - 09:26
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© Ufficio Stampa

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Michael Schumacher è l'icona globale dell'automobilismo: ciò che Pelé è stato per il calcio, Michael Jordan per il basket, Tom Brady per il football. Il pilota di Formula 1 dei due secoli, il più vincente di sempre; l'uomo che ha portato la Scuderia Ferrari sul tetto del mondo, sulla bocca di tutti, nel cuore degli appassionati. Un patrimonio che a Maranello si tenevano stretto "blindandolo" con clausole severe: il Kaiser non era sempre libero di guidare ciò che voleva. Persino le migliori storie d'amore, però, nascondono segreti.
Solo Fiat
Nel 2004 Schumi si appresta a vincere il suo settimo titolo iridato entrando nella leggenda. Sono anni di grande esposizione mediatica che Fiat (proprietaria di Ferrari) utilizza a suo vantaggio sfruttando la popolarità del pilota. Il tedesco viene spesso scelto per spot commerciali di nuovi veicoli e si presta per eventi promozionali. Una strategia di sponsorizzazione classica che, nel caso di Schumacher, trascendeva l'aspetto sportivo.
Una Porsche per sé
Ogni desiderio che uscisse dalla galassia Fiat, non poteva essere realizzato. Una promessa di fedeltà che Schumacher infranse soltanto una volta: il "tradimento" è colpa di una Porsche Carrera GT. Presentata nel 2003, rappresenta la massima sintesi di esclusività e prestazioni per la casa di Stoccarda. Il motore 5.7 litri V10 aspirato è riconosciuto tra i migliori di sempre per il suono, mentre il cambio manuale e la sola trazione posteriore la rendevano una sportiva dura e pura.
All'asta
Il pilota Ferrari si concesse questa "scappatella" attraverso la società del suo manager, Willi Weber, che la acquistò. Schumi scelse uno dei soli 1.270 esemplari prodotti e lo fece personalizzare secondo il suo gusto: look tutto nero interrotto soltanto da alcuni elementi rossi sui cerchioni. Decise anche di applicarci un adesivo con la sigla "MS" (Michael Schumacher). Rimasta nascosta per anni, la Carrera GT sarà messa all'asta da Mecum Auctions in Florida. Si attendono quotazioni piuttosto elevate.

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