La prossima supercar Porsche? Un'ibrida plug-in

Il futuro di Porsche sembra stare ritrovando le sue certezze attorno al motore a combustione. Non sarà soltanto la 911 - sebbene sia la Porsche più venduta - a riassestare i conti di un'azienda provata da una transizione un po' troppo affrettata. Il percorso di riorganizzazione prevede il ritorno della Macan a benzina e, pare, l'ingresso di una nuova super sportiva.

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Una storia che sembrava destinata a ripetersi soltanto con delle batterie sotto il pianale e senza più un motore a combustione interna sotto il cofano. Con ogni probabilità, saranno vere entrambe: la prossima supercar Porsche sarà un'ibrida plug-in. La base, d'altronde, ce l'hanno già in casa ed è stata sviluppata in Italia, a Sant'Agata Bolognese. Il 4.0 litri V8 biturbo della Lamborghini Temerario ha già trovato posto sulla nuova Audi Nuvolari. Un passaggio anche da Stoccarda non è così improbabile.

Solo sportive

L'idea di una nuova supercar Porsche non è campata per aria. Il CEO Michael Leiters ha annunciato di voler cambiare la strategia di prodotto concentrandosi solo su sportive ad alto valore aggiunto. La 911 continuerà a essere il "cuore" dell'azienda anche in futuro e non sarà mai elettrica (e crescono le versioni speciali e le possibilità di personalizzazione). Un nuovo e inedito modello ad altissime prestazioni sarebbe in continuità con una serie interrottasi dopo la 918 Spyder. I tempi per un ritorno sono maturi.