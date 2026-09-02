Personaggi

Il nuovo CEO di Apple è un pilota Porsche

John Ternus ha completato il giro veloce a Laguna Seca sotto il minuto e 40 secondi guidando una super sportiva

di Redazione Drive Up
02 Set 2026 - 08:37
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© Ufficio Stampa

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L'era di Tim Cook come CEO di Apple si è ufficialmente conclusa. In 15 anni, "l'erede" di Steve Jobs ha portato l'azienda di Cupertino a essere la tech company più di tendenza al mondo, ma è arrivato il momento di lasciare la guida a qualcuno di più giovane. John Ternus prenderà le redini, anche se sarebbe meglio dire il volante considerando la sua grande passione per le auto da corsa.
Appassionato di Porsche
Ternus è quello che in America definiscono un "Porsche guy": gli piace correre in pista a Laguna Seca dove si dice abbia concluso il giro veloce in meno di 1 minuto e 40 secondi. Il "record" sarebbe stato ottenuto a bordo di una delle sue Porsche. Tra i due marchi c'è una storia in comune che richiama una prima collaborazione nel 1980, quando una Porsche 935 corse Le Mans con i loghi della mela sulla carrozzeria.
Futuro lontano dalla pista
La nuova nomina a CEO difficilmente gli lascerà il tempo per dedicarsi alla sua passione in pista. Il suo ruolo, però, stimola una suggestione: se il progetto di una Apple Car è stato definitivamente abbandonato, un appassionato di automobili sportive alla guida dell'azienda con la più alta capitalizzazione del mondo può comunque inventarsi qualcosa. Magari per Porsche nasceranno nuove opportunità di collaborazione. Vi immaginate un MacBook con il logo di Zuffenhausen sopra? Siamo sicuri che John ne ha già uno in ufficio.

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