Amorim avanti tutta: Milan d'assalto contro il Benfica per sostenere Ramos

La formazione, è evidente, è parecchio sbilanciata in avanti, ma certamente dovrebbe essere più pericolosa in zona gol e meno prevedibile nella manovra. Sarà un Milan rapido, di gente che sa saltare l'uomo, ma dovrà essere anche un Milan capace di soffrire, perché i portoghesi sanno tenere il pallone e, di conseguenza, in fase di non possesso ci sarà da correre parecchio. Se però Amorim è sembrato spiazzato dalla Lazio del primo tempo, lo stesso non si potrà dire contro il Benfica, squadra che conosce benissimo e che ha già affrontato 13 volte in carriera tra Braga e Sporting Lisbona con uno score più che soddisfacente di sei vittorie, quattro sconfitte e tre pareggi.