La nuova Mercedes elettrica da 1.000 km di autonomia

L'ammiraglia elettrica di Mercedes si aggiorna dal punto di vista tecnico. Le novità sono importanti, tant’è che da Stoccarda dichiarano di aver riprogettato o sostituito un quarto di tutti i componenti del veicolo - sebbene non si tratti di una nuova generazione. In questo modo, la Stella vuole ridar lustro alla sua ammiraglia a zero emissioni, avvicinandola alla Classe S con motori a combustione.

1.000 km

La più importante introduzione è la nuova batteria da 122 kWh (+13% rispetto a prima) che - nella versione 450+ - garantisce un'autonomia di 925 km. Come noto, il dato è da prendere con attenzione perché suscettibile delle condizioni e dello stile di guida. In ogni caso, il margine sembra essere sufficientemente ampio per un viaggio (anche impegnativo) senza troppi pensieri. In ogni caso, la ricarica fino a 350 kW consente di ricaricare 320 km in soli 10 minuti.

Nuovi motori

Cambiano anche i motori, ora più compatti ed efficienti e le sospensioni sono di nuova generazione. Grazie alla connettività integrata, se un'altra Mercedes rileva un dosso, lo comunica alla EQS che adegua la risposta ancora prima di affrontarlo. Introdotto anche lo steer by wire: lo sterzo non è più collegato meccanicamente alle ruote ma direzione l'auto attraverso attuatori. L'intrattenimento di bordo integra l'intelligenza artificiale di Microsoft e diventa ancora più simile a uno smartphone. I prezzi non sono stati comunicati.