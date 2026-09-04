Collaborazioni

La nuova Lamborghini della Polizia

Consegnata alle Forze dell'Ordine la supercar Temerario da 920 CV di potenza

di Redazione Drive Up
04 Set 2026 - 18:46
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© Ufficio Stampa

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La Polizia di Stato rinnova il suo sodalizio con Lamborghini e accoglie in flotta la nuova Temerario, presentata ufficialmente alla presenza del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e dei vertici della Casa del Toro. La supercar non sfilerà solo nei musei o nei reparti di rappresentanza, ma sarà impiegata in prima linea per servizi ad alto valore sociale, a cominciare dal trasporto urgente di organi e materiale sanitario.
Dalla Gallardo alla Temerario: oltre vent’anni di partnership
La storia d'amore tra la Polizia Stradale e i bolidi emiliani è iniziata nel lontano 2004 con una Gallardo, impiegata già nel settembre dello stesso anno per la prima staffetta salvavita. Nel corso degli anni la flotta si è arricchita con la Gallardo LP 560-4, diverse generazioni di Huracán e, dal 2023, il SUV Urus Performante. In oltre vent'anni di collaborazione sono sei in totale gli esemplari del Toro entrati nei ranghi della Polizia. Stando ai dati ufficiali, queste vetture speciali hanno preso parte a oltre 200 missioni.
La Polizia con 920 CV
La Temerario rappresenta il vertice tecnologico ed evolutivo di questa flotta d'eccezione. Sotto le vesti istituzionali della supercar bolognese batte un powertain ibrido plug-in composto da un V8 biturbo di 4,0 litri abbinato a tre motori elettrici, capaci di scaricare a terra una potenza complessiva di 920 CV. Una cavalleria smisurata che, nei casi di estrema necessità, garantisce la rapidità chirurgica richiesta dalle missioni più delicate.

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