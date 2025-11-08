Lamborghini Temerario Super Trofeo: presentata la nuova supercar da corsa

Lamborghini alza il sipario sulla Temerario Super Trofeo, il sesto modello sviluppato per i campionati monomarca della Squadra Corse e destinato a debuttare in pista nel 2027. Presentata durante il weekend delle World Finals al Misano World Circuit Marco Simoncelli, la nuova vettura rappresenta un passo fondamentale per il motorsport del Toro.

Erede della Huracan

Diretta erede della Huracán, protagonista di oltre dieci anni di gare nel Super Trofeo, la Temerario segue le orme della versione GT3 con cui condivide numerosi elementi tecnici: su tutti il V8 biturbo da 650 CV e il cambio sequenziale a sei rapporti. Una base ideale per formare i futuri piloti delle competizioni GT e offrire ai gentleman driver un’auto pura, impegnativa e divertente da guidare. "Il Super Trofeo è diventato una colonna portante della nostra strategia", ha dichiarato Stephan Winkelmann, CEO di Lamborghini, sottolineando come il legame tra brand e clienti sportivi sia oggi più forte che mai.

Ibrida

Il telaio ibrido in alluminio e fibra di carbonio con roll cage integrato, un impianto frenante con ABS e un controllo di trazione regolabile su 12 livelli compongono un pacchetto avanzato, affiancato dall’introduzione del materiale Dinamica Infinity per i rivestimenti interni: una soluzione innovativa e sostenibile pensata specificamente per l’automotive. La nuova Temerario Super Trofeo apre un capitolo inedito per Lamborghini Squadra Corse. Il conto alla rovescia verso la stagione 2027 è ufficialmente iniziato.