Antonelli: "Concentrato sul passo gara, Ferrari sempre più vicina a noi"

"È stato fantastico tornare in pista qui a Monza. Abbiamo fatto molto lavoro e sembra proprio che abbiamo un buon ritmo sia nel giro singolo che nella simulazione di gara. È stato un venerdì piuttosto intenso Abbiamo fatto alcune modifiche dopo leFP1 che hanno aiutato, ma sappiamo che abbiamo ancora molto lavoro da fare durante la notte. La Ferrari è sembrata molto competitiva, forse addirittura la macchina da battere. Sappiamo anche quanto sia stata forte McLaren ultimamente e non ho dubbi che saranno della partita nel resto del weekend. Non possiamo escludere nemmeno Red Bull. Ad ogni modo per noi un incoraggiante avvio di fine settimana, ma è ancora presto. Vediamo intanto cosa ci riserva la giornata di sabato".