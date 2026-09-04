Antonelli: "Concentrato sul passo gara, Ferrari sempre più vicina a noi"
Il leader del Mondiale mette pressione alla Scuderia in vita della caccia alla pole positiondi Stefano Gatti
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Mentre George Russell punta dritto alla pole position di Monza per massimizzare la contemporanea partenza dal fondo di Kimi Antonelli, il leader del Mondiale è più concentrato sulla ricerca del passo gara del quale avrà bisogno domenica per rimontare dalla coda dello schieramento di partenza. Kimi mostra intanto di temere i recenti miglioramenti della Ferrari.
ANDREA KIMI ANTONELLI
"È fantastico essere qui, circondati da un sostegno incredibile e voglio ringraziare tantissimo tutti coloro che tifano per me e per la mia squadra. Oggi è stato un venerdì diverso dal solito, ci siamo concentrati sulla simulazione di gara. Non lo nego, è stato un po' strano ma la giornata è andata bene, abbiamo raccolto tanti dati. Dobbiamo essere molto veloci se vogliamo rimontare verso la testa della gara: dovremo fare molti sorpassi domenica. Anche per questo siamo andati a cercare il traffico durante le simulazioni di gara, speriamo che questo allenamento si riveli molto utile per la gara. La Ferrari? Beh, ha fatto un bel passo avanti con il motore migliorato. Ora sono veloci come noi e avevano già una macchina che va bene in curva, quindi penso che la sfida per la pole sarà serratissima".
GEORGE RUSSELL
"È stato fantastico tornare in pista qui a Monza. Abbiamo fatto molto lavoro e sembra proprio che abbiamo un buon ritmo sia nel giro singolo che nella simulazione di gara. È stato un venerdì piuttosto intenso Abbiamo fatto alcune modifiche dopo leFP1 che hanno aiutato, ma sappiamo che abbiamo ancora molto lavoro da fare durante la notte. La Ferrari è sembrata molto competitiva, forse addirittura la macchina da battere. Sappiamo anche quanto sia stata forte McLaren ultimamente e non ho dubbi che saranno della partita nel resto del weekend. Non possiamo escludere nemmeno Red Bull. Ad ogni modo per noi un incoraggiante avvio di fine settimana, ma è ancora presto. Vediamo intanto cosa ci riserva la giornata di sabato".
Chiamato in causa da Russell, il campione del mondo in carica Lando Norris rivede invece al ribasso le ambizioni McLaren per la tappa italiana del Mondiale.
LANDO NORRIS
"Abbiamo faticato a livello di passo. Siamo andati male nelle curve dove pensavamo di essere molto forti e viceversa. In generale però siamo un po' indietro. La situazione non è eccezionale, vediamo cosa potremo fare prima di tornare in pista. In ogni caso sarà dura qui ripetere gli ultimi risultati, non siamo il lizza per la pole position".