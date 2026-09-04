Leclerc: "Dalla Ferrari sensazioni positive, ma c'è ancora da lavorare"

"È sempre emozionante tornare a Monza, un luogo davvero speciale per noi come squadra e per tutti i nostri tifosi. C'è ancora del lavoro da fare perché i nostri avversari sembrano competitivi, ma finora le sensazioni con la vettura sono state buone". Così il pilota della Ferrari Charles Leclerc commenta la giornata di prove libere del Gran Premio d'Italia di F1 a Monza. "Sappiamo quali sono i nostri punti deboli e ci concentreremo su quelli, dando il massimo fin da domani per portare a casa il miglior risultato possibile domenica", ha aggiunto il pilota monegasco".