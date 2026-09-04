Hamilton: "Giornata di alti e bassi, ma indicazioni utili da mia Ferrari"

"È stata una giornata con un po' di alti e bassi, dalla quale abbiamo comunque tratto indicazioni utili. La power unit aggiornata rappresenta un passo nella giusta direzione e sono davvero grato a tutti coloro che lavorano in fabbrica per l'impegno che hanno messo in questo sviluppo". Così il pilota della Ferrari Lewis Hamilton commenta la giornata di prove libere del Gran Premio d'Italia di F1 a Monza. "Nel corso della giornata abbiamo apportato alcune modifiche e ci sono aspetti positivi da trarre dalle due sessioni, anche se è stato difficile sfruttare al massimo il potenziale della vettura e mettere insieme un giro completo", ha aggiunto. "Ci sono alcuni aspetti che dobbiamo comprendere meglio, quindi questa sera analizzeremo i dati per capire cosa possiamo fare per portare la vettura in una finestra di funzionamento migliore domani e presentarci nelle migliori condizioni possibili in vista della qualifica", ha concluso il pilota inglese.