Leclerc non si nasconde: "Buone sensazioni". Hamilton: "Giornata di alti e bassi"
Il Team Principal Vasseur entra nel merito della strategia per le qualifiche di sabato pomeriggiodi Stefano Gatti
© Getty Images
Al termine di una prima giornata di prova moto incoraggiante per le Rosse, Charles Leclerc e Lewis Hamilton affrontano i microfoni e riassumono un venerdì monzese "con vista" su un sabato dal quale il monegasco e il sette volte iridato si aspettano moltissimo.
CHARLES LECLERC
"È sempre emozionante tornare a Monza, un luogo davvero speciale per noi come squadra e per tutti i nostri tifosi. C’è ancora del lavoro da fare perché i nostri avversari sembrano competitivi, ma finora le sensazioni con la vettura sono state buone. Sappiamo quali sono i nostri punti deboli e ci concentreremo su quelli, dando il massimo fin da domani per portare a casa il miglior risultato possibile domenica".
LEWIS HAMILTON
"È stata una giornata con un po’ di alti e bassi, dalla quale abbiamo comunque tratto indicazioni utili. La power unit aggiornata rappresenta un passo nella giusta direzione e sono davvero riconoscente a tutti coloro che lavorano in fabbrica per l’impegno che hanno messo in questo sviluppo. Nel corso della giornata abbiamo apportato alcune modifiche e ci sono aspetti positivi da trarre dalle due sessioni, anche se è stato difficile sfruttare al massimo il potenziale della vettura e mettere insieme un giro completo. Ci sono alcuni aspetti che dobbiamo comprendere meglio, abbiamo bisogno di portare la vettura in una finestra di funzionamento migliore e presentarci nelle migliori condizioni possibili in vista della qualifica".
Interpellato da Sky sul bilancio dei primi due turni di prove libere, il Team Principal della Scuderia individua due rivali nella corsa alla pole position.
FREDERIC VASSEUR (Team Principal)
"È stata una buona sessione. Certo, per noi Monza non è una pista facile perché siamo ancora un po' dietro ai nostri diretti rivali in termini di velocità di pura. Si tratterà di giocare con le mappature del motore. Per ora intanto siamo soddisfatti: siamo in lotta per un buon risultato. Per quanto riguarda la pole position sarà difficile contenderla a Russell e Verstappen: entrambi potranno godere della scia dei loro compagni di squadra che qui a Monza vale intorno ai quattro decimi. Noi invece abbiamo due piloti in lotta sia per la pole che per la vittoria e io non intendo sacrificare le loro possibilità individuali. Noi abbiamo un pilota di riferimento per ogni Gran Premio e qui a Monza è Hamilton. Toccherà a lui la priorità sulle scelte strategiche. In ogni caso abbiamo il vantaggio di avere sicuramente due macchine davanti".
© Getty Images
La Scuderia Ferrari HP ha completato una produttiva prima giornata in pista al Gran Premio d’Italia, portando a termine il programma previsto nelle due sessioni di prove libere. Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno utilizzato tutte e tre le mescole messe a disposizione da Pirelli, raccogliendo dati utili sia sul giro singolo, in preparazione alla qualifica, sia nelle sequenze di giri consecutivi, in ottica gara. Al volante delle SF-26, caratterizzate dalla livrea speciale che celebra i trent'anni dalla prima vittoria di Michael Schumacher, Charles ha ottenuto il miglior tempo in nella prima sessione davanti a Lewis, mentre nella seconda il monegasco ha chiuso al secondo posto con il suo compagno di squadra al quinto.
FP1. Nella sessione inaugurale del weekend, Charles e Lewis hanno iniziato il lavoro con le gomme Hard. Intorno a metà turno la direzione gara è stata costretta ad esporre la bandiera rossa dopo che la Cadillac di Colton Herta si è fermata a bordo pista. Alla ripresa, entrambi i piloti Ferrari sono passati alla mescola Medium, con la quale hanno ottenuto i rispettivi migliori tempi. Charles ha fermato i cronometri a 1’23”008, risultando il più veloce, mentre Lewis ha chiuso secondo in 1’23”181. Nella parte finale del turno entrambi hanno completato delle sequenze di giri consecutivi per raccogliere ulteriori dati. Charles ha percorso 29 giri e Lewis 26, per un totale di 55 tornate.
FP2. Nella seconda sessione entrambe le SF-26 hanno iniziato il lavoro con gomme Medium per poi passare alle Soft intorno a metà turno. A quel punto Leclerc ha ottenuto il proprio miglior tempo in 1’22”679, valido per la seconda posizione, mentre Hamilton ha fermato i cronometri a 1’23”016, chiudendo quinto. Nella parte finale della sessione entrambi i piloti hanno mantenuto la mescola Soft per effettuare dei long run in preparazione della gara. Charles e Lewis hanno completato 29 giri ciascuno, portando il totale di squadra nella sessione a 58 e quello complessivo di giornata a 113 tornate.