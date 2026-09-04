Leclerc non si nasconde: "Buone sensazioni". Hamilton: "Giornata di alti e bassi"

La Scuderia Ferrari HP ha completato una produttiva prima giornata in pista al Gran Premio d’Italia, portando a termine il programma previsto nelle due sessioni di prove libere. Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno utilizzato tutte e tre le mescole messe a disposizione da Pirelli, raccogliendo dati utili sia sul giro singolo, in preparazione alla qualifica, sia nelle sequenze di giri consecutivi, in ottica gara. Al volante delle SF-26, caratterizzate dalla livrea speciale che celebra i trent'anni dalla prima vittoria di Michael Schumacher, Charles ha ottenuto il miglior tempo in nella prima sessione davanti a Lewis, mentre nella seconda il monegasco ha chiuso al secondo posto con il suo compagno di squadra al quinto.



FP1. Nella sessione inaugurale del weekend, Charles e Lewis hanno iniziato il lavoro con le gomme Hard. Intorno a metà turno la direzione gara è stata costretta ad esporre la bandiera rossa dopo che la Cadillac di Colton Herta si è fermata a bordo pista. Alla ripresa, entrambi i piloti Ferrari sono passati alla mescola Medium, con la quale hanno ottenuto i rispettivi migliori tempi. Charles ha fermato i cronometri a 1’23”008, risultando il più veloce, mentre Lewis ha chiuso secondo in 1’23”181. Nella parte finale del turno entrambi hanno completato delle sequenze di giri consecutivi per raccogliere ulteriori dati. Charles ha percorso 29 giri e Lewis 26, per un totale di 55 tornate.



FP2. Nella seconda sessione entrambe le SF-26 hanno iniziato il lavoro con gomme Medium per poi passare alle Soft intorno a metà turno. A quel punto Leclerc ha ottenuto il proprio miglior tempo in 1’22”679, valido per la seconda posizione, mentre Hamilton ha fermato i cronometri a 1’23”016, chiudendo quinto. Nella parte finale della sessione entrambi i piloti hanno mantenuto la mescola Soft per effettuare dei long run in preparazione della gara. Charles e Lewis hanno completato 29 giri ciascuno, portando il totale di squadra nella sessione a 58 e quello complessivo di giornata a 113 tornate.

