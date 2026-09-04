5,2 milioni di chilometri: una vita con la stessa Volvo rossa

Una Volvo è per sempre, chiedere a Irv Gordon: insegnante che nel 1966 acquistò una 1800 S che gli restò accanto per tutta la vita. Una storia di fiducia (e quindi d'amore) tra un insegnante di scienze dello Stato di New York e una coupé rossa svedese entrata nei libri di storia. Non solo automobilistica.

Un legame indissolubile

Il professor Gordon scelse la 1800 S per la sua reputazione di resistenza e affidabilità, qualità utili per percorrere, in serenità, i 200 chilometri quotidiani tra casa e lavoro. Il tempo passa e le miglia iniziano ad accumularsi: già nel 1987 Irv raggiunge il milione (più di 1.600.000 chilometri) raccogliendo l'interesse di Volvo che organizza una "cerimonia" a Central Park regalando a Irv una nuova 780 coupé. La corsa verso il record prosegue senza alcun imprevisto.

Sempre più lontano

Un paio di anni dopo il passaggio al nuovo millennio, ecco il traguardo delle 2 milioni di miglia percorse mentre nel 2013 supera quota 3 milioni (e Volvo gli consegna una nuova XC60). Ormai è certo: Irv Gordon è l'essere umano ad aver percorso più strada a bordo di un'automobile privata. A fermarlo sarà, nel 2018, soltanto la morte quando con la sua 1800 S ha guidato per 3 milioni e 260.257 miglia: 5,2 milioni di chilometri.

Manutenzione maniacale

Arrivare a un traguardo simile richiede tanto tempo, passione per la guida e una manutenzione puntuale al proprio veicolo. Irv ha rispettato appieno ogni criterio guidando a ogni occasione utile e rispettando tutti gli interventi tecnici e meccanici previsti. In 52 anni di possesso, la Volvo ha consumato oltre 450 mila litri di benzina, 857 filtri d’olio, 480 candele e 160 pneumatici. Oggi la sua 1800 S riposa al museo World of Volvo di Göteborg, un pensionamento più che meritato.