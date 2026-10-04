Personaggi

La nuova Ferrari di Ibra (da 4 milioni di euro)

Zlatan spegne le candeline con 1.200 CV: la sua F80 è un caccia "stealth"

di Redazione Drive Up
04 Ott 2026 - 08:46
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© instagram

© instagram

A Maranello l'autunno porta con sé una certezza incrollabile: il bonifico di Ibrahimovic. Trasformato il proprio compleanno in un rito pagano a base di supercar, l'ex attaccante è passato all'incasso, ritirando le chiavi dell'hypercar che aveva meticolosamente configurato dodici mesi fa. Il risultato è un manifesto di pura potenza.

Esclusiva
Per il suo personalissimo esemplare di Ferrari F80 — uno dei 799 previsti in tutto il mondo — lo svedese ha deliberatamente snobbato la tradizione. Nessuna traccia del classico Rosso: la vettura è un blocco minaccioso verniciato in nero opaco, squarciato visivamente soltanto dal giallo acido scelto per abitacolo e pinze freno. Un'estetica da caccia militare invisibile ai radar. Un controsenso ironico per un mezzo progettato per divorare l'asfalto, che eredita in blocco il DNA vincente del Mondiale Endurance.
Potentissima
Sotto quella carrozzeria scura, infatti, il V6 biturbo e i tre motori elettrici scatenano 1.200 CV. Una potenza devastante che disintegra il cronometro, bruciando lo scatto da fermo a 100 all'ora in appena 2,15 secondi, per poi murare alla soglia dei 350 km/h. Questo capolavoro da 3,6 milioni di euro andrà a completare un caveau privato da far impallidire i più grandi collezionisti. Considerando i pezzi da novanta già parcheggiati in salotto — tra cui spiccano una Monza SP2, l'esclusiva Daytona SP3, le varianti estreme della SF90 e l'immancabile Purosangue — il patrimonio a quattro ruote di Zlatan sfonda ormai di slancio la clamorosa quota dei 12 milioni di euro.

Ti potrebbe interessare

videovideo
ferrari
ibra
zlatan ibrahimovic
compleanno

Ultimi video

01:39
Brabus Bodo

Brabus Bodo

02:48
Drive Up, le 3 news della settimana

Drive Up, le 3 news della settimana

03:05
Rally Classics Africa 2026, la nostra esperienza a bordo di Cupra

Rally Classics Africa 2026, la nostra esperienza a bordo di Cupra

02:13
Skoda Peaq, grandi dimensioni e facilità di guida

Skoda Peaq, grandi dimensioni e facilità di guida

15:21
La puntata del 1 ottobre #DriveUp

La puntata del 1 ottobre #DriveUp

01:30
WRC Rally di Sardegna

WRC Rally di Sardegna

01:43
Nuove Volvo XC60 e XC90

Nuove Volvo XC60 e XC90

02:13
Alfa Romeo Edizione Luna Rossa

Alfa Romeo Edizione Luna Rossa

02:01
Kia EV2 Long Range

Kia EV2 Long Range

01:40
Volvo si aggiorna

Volvo si aggiorna

01:29
WEC 6 ore di Fuji

WEC 6 ore di Fuji: trionfo Toyota

02:49
Drive Up, le 3 news della settimana

Drive Up, le 3 news della settimana

01:13
Ringo's Garage: Adamastor Furia, l'hypercar che punta al mondiale Endurance

Ringo's Garage: Adamastor Furia, l'hypercar che punta al mondiale Endurance

26:30
Puntata del 26 settembre #DriveUp

Puntata del 26 settembre #DriveUp

01:40
Lancia Delta Coupé firmata Miki Biasion

Lancia Delta Coupé firmata Miki Biasion

01:39
Brabus Bodo

Brabus Bodo

I più visti di Drive Up

Auto cinesi in Italia: "La situazione è insostenibile"

BYD inaugura la ricarica veloce in Italia

BYD inaugura la ricarica veloce in Italia

Elodie nuda per il calendario Pirelli: è la protagonista

La Hyundai Tucson è irriconoscibile

I camion Lancia: leggenda del Novecento

Hamilton e Leclerc provano la nuova Ferrari manuale

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
10:02
Bologna, via libera Darmian: quando arriverà la firma
Pioggia a Sepang nel 2026
10:00
Sepang vuol dire maltempo: pioggia torrenziale prima del via FOTO
10:00
Italia-Turchia, arbitra Marciniak: i precedenti sono tabù per gli Azzurri
09:58
In Indonesia l'ultima chiamata per Bezzecchi, altrimenti Aprilia deve pensare ai giochi di squadra
09:49
F1 Bahrain, problemi per Hamilton nel giro di formazione. Poi la ripartenza