Personaggi

La Ferrari scomparsa di Michael Jordan venduta per 2,7 milioni

La 550 Maranello del fenomeno NBA è stata battuta all'asta al doppio della stima iniziale

di Redazione Drive Up
01 Ott 2026 - 15:22
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© Ufficio Stampa

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Si può discutere su quale sia il più grande giocatore di basket di tutti i tempi. La lista si riduce a pochi nomi, i soliti noti, che vanno a sfidare sempre e solo lui: Michael Jordan. Prima di his airness la pallacanestro era un gioco, dopo di lui è diventata uno tra gli sport più spettacolari e mediatici del mondo. Tutto quello che MJ tocca diventa oro: da un paio di scarpe a una Ferrari.
Persa e ritrovata
Nel 1997 Jordan si apprestava a vincere il suo quinto (di sei) titoli NBA e scelse una 550 Maranello nuova di zecca. Ordinandola, se ne fece costruire una su misura personalizzando esterni e interni con una dotazione unica. MJ è noto per avere avuto nel corso del tempo una collezione piuttosto "mobile", tendendo a cambiare spesso le vetture presenti nel suo garage. Così, dopo essere stata di proprietà del campione, della sportiva italiana si sono perse le tracce per circa 20 anni.
Valore raddoppiato
Ritrovata solo di recente, grazie al lavoro della casa d'aste Joopiter (con la collaborazione di Curated), la fuoriserie di Maranello è stata messa all'asta riservando qualche sorpresa. Le stime iniziali parlavano di un valore compreso tra i 700 mila e il milione e 400 mila dollari. Stime al ribasso, evidentemente, perché l'ultimo rialzo ha fissato il prezzo di vendita a ben 2,7 milioni di dollari, quasi il doppio di quanto inizialmente previsto. D'altronde era la Ferrari di Michael Jordan, uno che, alla fine, non lo batti mai.

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