La nuova Ferrari da corsa

Ferrari sa sempre come far colpo su tutti gli appassionati di automobili. La presentazione di ogni suo nuovo modello è un momento quasi catartico, capace di raccogliere un interesse planetario anche tra chi - forse soprattutto tra coloro - che una "rossa" di Maranello non potrà mai permettersela. L'ultima arrivata è pensata per il solo uso in pista ed è destinata a pochissimi fortunati.

GT Modificata

Si chiama 296 GT Modificata ed è la versione "estrema" della GT3 Evo: un'edizione strettamente limitata riservata al programma Club Competizioni GT. Un modello biposto che rappresenta la massima sintesi dell'esperienza Ferrari divisa tra la pista e le stradali ad alte prestazioni. Rispetto alla 296 GTB, la versione da pista perde completamente la parte ibrida in favore del sole propulsore 2.9 litri V6 qui portato sulla soglia dei 730 CV. L'aerodinamica è stata migliorata per assicurare al pilota il miglior tempo sul giro.

Per le competizioni

Ferrari ha configurato la 296 GT Modificata con due posti in modo che il pilota possa avere al suo fianco un istruttore. In questo modo il divertimento è accompagnato da un incremento delle proprie abilità alla guida: questa sintesi è proprio lo scopo del progetto, trasformando i track days da momento di svago, a esperienza di crescita personale. La nuova vettura potrà essere personalizzata con alcuni accessori, tra cui il radar posteriore che avvisa dell'arrivo di altre vetture che procedono a velocità superiore.