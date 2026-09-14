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© Getty Images | 13 settembre 2026: Vittoria negli Ultimate Championship di Budapest con 2,37
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ATLETICA

Tamberi, una carriera da leggenda: i 12 trionfi che hanno scritto la storia

di Redazione Sprintnews
14 Set 2026 - 09:49
12 foto
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Dai Mondiali indoor di Portland nel 2016 fino agli Ultimate Championships di Budapest 2026, passando per l'oro olimpico di Tokyo, il titolo mondiale outdoor conquistato sempre nella capitale ungherese nel 2023, 5 titoli europei e 3 successi nelle finali della Diamond League. Gianmarco Tamberi ha costruito il palmarès più prestigioso mai realizzato da un atleta italiano, diventando il simbolo di un'atletica italiana capace di vincere ovunque e contro chiunque. Riviviamo attraverso le immagini i dodici successi più importanti della straordinaria carriera del campione marchigiano, protagonista assoluto del salto in alto mondiale nell'ultimo decennio.

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