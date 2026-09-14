Incidente Maldini: l'attaccante positivo ad alcol e stupefacenti

La serata di Daniel Maldini, iniziata con il gol decisivo in casa dell'Atalanta, si è poi chiusa nel peggiore dei modi. L'attaccante, di ritorno da una serata con gli amici, ha mancato una precedenza e urtato contro una Golf che arrivava dalla sinistra, coinvolgendo in tutto sei persone nell'incidente. Trasportato in ospedale e dimesso in breve, l'attaccante ha effettuato i primi test sul tasso alcolemico che hanno dato esito positivo: 0,91 mg/l il primo, 0,89 il secondo. Poi, dopo le rassicurazioni dell'avvocato del ragazzo sulle condizioni di salute, è arrivato l'esito, positivo anche quello, dei pre test per verificare l'assunzione di droghe. Ora si attende l'esito dell'esame tossicologico svolto in ospedale.