Incidente Maldini: l'attaccante positivo ad alcol e stupefacenti

L'incidente nella notte tra sabato e domenica rischia di causare a Daniel Maldini più conseguenze del previsto. L'attaccante del Cagliari, figlio di Paolo Maldini, è risultato positivo sia all’alcol test sia al pre test per verificare l’assunzione di droghe, motivo per cui gli è stata ritirata la patente ed è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza, in attesa degli esami tossicologici effettuati in ospedale.
Ricostruzione
La serata di Daniel Maldini, iniziata con il gol decisivo in casa dell'Atalanta, si è poi chiusa nel peggiore dei modi. L'attaccante, di ritorno da una serata con gli amici, ha mancato una precedenza e urtato contro una Golf che arrivava dalla sinistra, coinvolgendo in tutto sei persone nell'incidente. Trasportato in ospedale e dimesso in breve, l'attaccante ha effettuato i primi test sul tasso alcolemico che hanno dato esito positivo: 0,91 mg/l il primo, 0,89 il secondo. Poi, dopo le rassicurazioni dell'avvocato del ragazzo sulle condizioni di salute, è arrivato l'esito, positivo anche quello, dei pre test per verificare l'assunzione di droghe. Ora si attende l'esito dell'esame tossicologico svolto in ospedale.
Cosa rischia
Ora potrebbero arrivare le conseguenze per Daniel Maldini. Il Cagliari potrebbe prendere provvedimenti e punire l'attaccante con una multa salata. Ma la vera punizione per Maldini potrebbe essere la rinuncia alla nazionale: una sua convocazione, viste le prestazioni, non era da escludere, ma il codice etico degli azzurri chiuderebbe le porte a una chiamata di Mancini.