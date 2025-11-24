Hypercar Aspark Owl Roadster: la hypercar giapponese da 3 milioni di euro

Arriva dal Giappone questa nuova hypercar elettrica che accelera da 0 a 100 km/h in soli 1,78 secondi. Un valore superiore persino alle monoposto di Formula 1. Sono quattro i motori che equipaggiano la vettura per una potenza complessiva di quasi 2.000 CV. La batteria, però, è da 69 kWh e questo ha permesso - insieme alla monoscocca in fibra di carbonio - di contenere il peso complessivo in 1.900 kg. Una massa sicuramente interessante visto il tipo di veicolo e le prestazioni esagerate in gioco