Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
1 di 5
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Hypercar

Aspark Owl Roadster: la hypercar giapponese da 3 milioni di euro

Arriva dal Giappone questa nuova hypercar elettrica che accelera da 0 a 100 km/h in soli 1,78 secondi. Un valore superiore persino alle monoposto di Formula 1. Sono quattro i motori che equipaggiano la vettura per una potenza complessiva di quasi 2.000 CV. La batteria, però, è da 69 kWh e questo ha permesso - insieme alla monoscocca in fibra di carbonio - di contenere il peso complessivo in 1.900 kg. Una massa sicuramente interessante visto il tipo di veicolo e le prestazioni esagerate in gioco

24 Nov 2025 - 14:40
5 foto
aspark owl roadster
hypercar
hypercar elettrica
hypercar giapponese

Ultimi video

02:33
Lusso, eleganza e tennis: Lexus alle ATP Finals

Lusso, eleganza e tennis: Lexus alle ATP Finals

02:09
Suzuki protagonista al Japan Mobility Show 2025

Suzuki protagonista al Japan Mobility Show 2025

02:15
Ringo's Garage: Hot Rods and Hobbies

Ringo's Garage: Hot Rods and Hobbies

02:29
Gare da Film: Cars - Motori ruggenti

Gare da Film: Cars - Motori ruggenti

02:26
Volvo ES90, test drive in Costa Azzurra

Volvo ES90, test drive in Costa Azzurra

03:27
Sportequipe 8 GT

Sportequipe 8 GT

03:28
Omoda 5 SHS-H

Omoda 5 SHS-H

25:29
Puntata del 22 novembre #DriveUp

Puntata del 22 novembre #DriveUp

03:00
I Signori dell'Auto: Jean Rédélé

I Signori dell'Auto: Jean Rédélé

03:39
KTM X-BOW R

KTM X-BOW R

02:15
L'auto cinese più europea, il SUV Leapmotor B10

L'auto cinese più europea, il SUV Leapmotor B10

01:24
Maserati, Alfa Romeo e l'Arma dei Carabinieri

Maserati, Alfa Romeo e l'Arma dei Carabinieri

02:01
Milano-Cortina 2026: Stellantis, viaggio alle Olimpiadi

Milano-Cortina 2026: Stellantis, viaggio alle Olimpiadi

02:42
Ford Gran Torino, l'iconica muscle-car americana

Ford Gran Torino, l'iconica muscle-car americana

01:51
L'editoriale: Ferrari, i numeri ti sorridono, risultati super

L'editoriale: Ferrari, i numeri ti sorridono, risultati super

02:33
Lusso, eleganza e tennis: Lexus alle ATP Finals

Lusso, eleganza e tennis: Lexus alle ATP Finals

I più visti di Drive Up

Mr Bean mette all'asta la sua Jaguar E-Type del 1963

Gordon Ramsay ha un garage di supercar che vale 20 milioni di euro

La puntata del 20 novembre #DriveUp

La puntata del 20 novembre #DriveUp

Il derby Inter-Milan si gioca anche in garage

Il garage di Gordon Ramsay da 20 milioni di euro

T-Roc: più grande, sicuro e che consumi per il SUV di Volkswagen