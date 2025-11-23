Personaggi Il garage di Gordon Ramsay da 20 milioni di euro

Il più celebre degli chef, primo a trasformare la figura professionale in celebrità, è un grande appassionato di automobili e il successo televisivo gli ha permesso di costruire una collezione piuttosto notevole. In particolare, Ramsay è un estimatore di Ferrari di cui possiede numerosi modelli e alcuni in edizione ultra limitata. Ben rappresentate anche Aston Martin e McLaren. Non manca Porsche e c'è persino una monoposto a ruote coperte omologata per uso stradale