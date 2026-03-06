La nuova BMW Serie 3 elettrica debutta a marzo

BMW prosegue dritta verso il suo futuro tra motori a combustione ed elettrici. Lo sviluppo della Neue Klasse ha permesso di avere a disposizione una tecnologia di nuova generazione che permetterebbe di ridurre la distanza - in termini di autonomia, soprattutto - con le controparti alimentate a benzina e diesel. La prima dimostrazione è arrivata con il SUV iX3, la berlina i3 è pronta a raddoppiare.

Tutta nuova

La nuova piattaforma per auto elettriche rappresenta il più grande investimento nella storia del marchio bavarese. Al suo interno si condensa tutto il meglio della tecnologia BMW, come i quattro computer che regolano una funzione specifica ciascuno. L'Heart of Joy si occupa di gestire propulsione, frenata, recupero dell'energia e sterzo con tempi di reazione pressoché istantanei. Questo consente una gestione più precisa di trazione e stabilità, anche su fondi con poca aderenza.

Gli ultimi test

Con il debutto previsto il 18 marzo, la berlina elettrica è impegnata negli ultimi collaudi tra la neve e il ghiaccio svedesi della località di Arjeplog. Un contesto ideale per valutare lo stato di sviluppo della dinamica di guida, mettendola sotto forte pressione. "La BMW i3 applica le caratteristiche tipiche di una berlina sportiva a un concetto di veicolo completamente nuovo", spiega Mike Reichelt, responsabile del progetto Neue Klasse. La prima i3 a debuttare sarà la 50 xDrive con 469 CV e trazione integrale.