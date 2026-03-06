Coppa del Mondo biathlon: Hofer 4° nell'individuale a Kontiolahti

06 Mar 2026 - 19:32

Lukas Hofer ha sfiorato il podio nella 20 chilometri individuale di biathlon a Kontiolahti, in Finlandia: una perfetta prova al tiro ha permesso al veterano azzurro di mantenersi costantemente nei quartieri alti della classifica, chiudendo al quarto posto a 1'18"1 dal francese Eric Perrot, vincitore in 44'55"7, a sua volta senza penalità.

Un Hofer che si conferma così su percentuali al tiro ineccepibili, come già evidenziato prima della pausa olimpica nella Short Individual di Nove Mesto, conclusa in terza posizione, sempre con il 100% di efficienza al poligono. A separare Hofer dal podio odierno c'è stata solo la grande prova di Perrot e dei due norvegesi Sturla Laegreid e Vetle Christiansen, tutti senza errori e staccati rispettivamente di 29"9 e 47"9 dallo scatenato transalpino.

Ancora molto positiva anche la prova di Nicola Romanin che con due errori nella seconda parte di gara (0-0-1-1) trova il 27esimo posto a 4'58; più attardati Patrick Braunhofer (0-2-1-0) e Christoph Pircher (0-2-4-0) che chiudono al di fuori della zona punti. Il successo odierno permette a Perrot di fare sua la coppa di specialità grazie al bottino complessivo di 211 punti, lasciandosi alle spalle Botn (14) e Jacquelin (135) con Hofer in quinta piazza (123).

Con l'assenza forzata di Tommaso Giacomel, Perrot allunga sensibilmente anche nella generale: sono 924 i punti del transalpino che continua a guidare sul trentino (797), terzo è Samuelsson con 697. Domani la tappa di Kontiolahti propone la mass start femminile alle 13.40 con in gara Lisa Vittozzi, Hannah Auchentaller e Martina Trabucchi, e la staffetta maschile alle 15.40. 

lukas hofer
coppa del mondo biathlon
biathlon

