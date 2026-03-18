Dati

La metà degli italiani vuole comprare un'auto elettrificata

L'ibrido resta tra le preferenze ma anche l'interesse per l'elettrico puro cresce

di Redazione Drive Up
18 Mar 2026 - 10:04
© Getty Images

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Un'indagine condotta da YouGov per RePower che non lascia troppo spazio alle interpretazioni: il 27% degli intervistati considera un'automobile ibrida come prima scelta d'acquisto; il 13% un'automobile ibrida plug-in mentre il 10% sceglierebe il mild hybrid. Se consideriamo tutte le forme di ibrido disponibili, il 50% degli automobilisti vorrebbe che la sua prossima vettura continui ad avere un motore a combustione sotto il cofano.
Bene anche le elettriche
"Solo" il 18% del campione valuta l'acquisto di un'automobile completamente elettrica. Un dato comunque positivo, considerando che in Italia la quota di mercato di vetture a batteria si è attestata al 6,5% nel 2025: la più bassa in assoluto tra i grandi Paesi della Comunità Europea. Che ci sia una reticenza nei confronti di questa forma di mobilità, è risaputo, meno lo sono i motivi. ll 67% degli intervistati ritiene che la diffusione delle elettriche dipenda dal miglioramento dell'infrastruttura di ricarica; il 46% è convinto che la manutenzione sia più costosa e complicato. Si tratta però di un pregiudizio: il tagliando oscilla tra i 100 e i 300 euro.
Male informati
Tuttavia, soltanto 1 su 5 ritiene di essere adeguatamente informato sulla tecnologia elettrica. La fonte primaria d'informazione resta il passaparola (39%), seguita dai programmi televisivi a tema motori (33%), siti ufficiali delle case automobilistiche (31%) e social media (29%). Come anticipato, sono diversi i pregiudizi che sopravvivono - e ne compromettono la diffusione - sull'automobile elettrica. Su tutti, la scarsità di colonnine: soltanto 2 su 10 ritengono che siano sufficienti (in realtà i punti di ricarica in Italia sono 70.272). Altri elementi che scoraggiano l'acquisto sono il prezzo di listino e l'incertezza sull'affidabilità meccanica.

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