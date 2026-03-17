Collaborazioni Il Real Madrid viaggia con l'auto elettrica

L'elettrificazione del Real Madrid prosegue spedita. Dopo un paio di modelli ibridi plug-in, la prossima Safety Car della squadra di calcio più famosa al mondo, sarà una nuovissima BMW iX3. Ultima interpretazione della mobilità elettrica secondo l'elica bavarese che promette autonomia da record e tecnologia d'avanguardia. In perfetto stile Real: sempre un passo avanti agli altri. Benché scontato, non bisogna considerarla come una Safety Car da circuito in senso stretto. Si tratta piuttosto di uno strumento di comunicazione per BMW, che avvicinandosi a un nome così famoso e importante, ha l'opportunità di comunicare le potenzialità del suo ultimo modello. E pensare che fino al 2022 il Real "girava" con Audi, con cui ha condiviso quasi 20 anni di collaborazione. La quarta stagione con BMW sarà inaugurata domenica 22 marzo in occasione del derby contro l'Atletico Madrid. Quale occasione migliore