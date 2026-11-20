I proprietari italiani di Tesla potranno presto utilizzare il sistema di guida autonoma più evoluto già disponibile in altri paesi d'Europa. L'auto non guiderà proprio da sola e, infatti, il software è stato ribattezzato Tesla Assisted Driving. Sottolineando così l'obbligo del conducente a prestare attenzione costante alla strada. Il costo di utilizzo è di 99 euro al mese.

Fa tutto lei

Si tratta di una guida autonoma di livello 2 che permette all'auto di gestire numerose situazione, anche complesse. Le Tesla che ne sono equipaggiate potranno intervenire in strade urbane, rotatorie, svolte a patto che l'automobilista resti vigile e sia pronto a riprendere il controllo dell'automobile. La responsabilità resta della persona e non dello strumento. Sfruttando le telecamere esterne, che a loro volta inviano dati (anonimi) a una rete neurale, il veicolo riesce a elaborare in autonomia il comportamento più adeguato.

Lungo e faticoso

L'Europa ha richiesto a Tesla una verifica molto più attenta e meticolosa prima di autorizzare il suo sistema di guida autonoma su strade pubbliche. L'Italia è stato tra i Paesi dell'UE che più hanno insistito sulla sicurezza prima di concedere l'approvazione. La casa americana ha dichiarato di aver consegnato al Ministero dei Trasporti migliaia di pagine di documentazione e di aver effettuato ore di collaudi. Alla fine basterà un semplice aggiornamento over the air e l'auto guiderà da sola. O quasi.