"Gli obiettivi si stanno delineando strada facendo, ma siamo ancora all'inizio. Da qui a Natale è presto per uno strappo, poi è chiaro che la classifica con il passare delle giornate inizi a delinearsi". Lo ha detto Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida di campionato. "Lo scorso anno a Parma è stata una tappa fondamentale, perché la rimonta nel finale ci ha aperto la possibilità di arrivare in Champions - ha aggiunto -. Questa però è una nuova stagione, è diversa ma è ripartita sulla falsa riga di come abbiamo finito la scorsa". Spostandosi sul mercato di gennaio ha spiegato: "In questo momento non ci sono confront. E' opportuno che prima ne parli il nostro Ad Galantic, sarà lui a dire quello che la Roma può fare nel mercato di gennaio che è sempre un mercato difficile". E poi ancora: "Siamo al 20 novembre, qualunque situazione oggi vale poco. Tutte le squadre si guarderanno in giro, ma oggi non ci sono situazioni che possono diventare definite. In questo momento l'attenzione va solo al campionato, poi è chiaro che con D'Amico c'è un colloquio continuo".