È la terza volta che le donne corrono sabato 21 novembre lo slalom di Gurgl (prima manche alle ore 13.30, seconda alle 13.30, diretta tv su Raisport ed Eurosport). Nel 2024 fu Mikaela Shiffrin a imporsi su Lara Colturi e Camille Rast: la migliore delle nostre, Martina Peterlini, concluse ventesima, mentre Lara Della Mea, Giorgia Collomb e Marta Rossetti non si classificarono. Curiosamente lo stesso podio nel 2025 con ancora Shiffrin davanti a Colturi e Rast, mentre le azzurre raccolsero un diciottesimo posto con Della Mea, fuori dall'ordine d'arrivo Collomb, Valleriani, Pazzaglia e Mondinelli. Le dichiarazioni di alcune delle azzurre alla vigilia, partendo da Lara Della Mea: "È da un po' di tempo che la condizione fisica è tornata al 100%, la schiena non mi dà nessun problema e sono riuscita a colmare il gap fisico che avevo a inizio stagione. Gurgl è una pista bellissima, molto tecnica, con tante porte sul muro, le condizioni sembrano bellissime, bisogna solo essere ordinate e buttare giù le punte. Il livello è alto anche senza Shiffrin, le ragazze sono tutte bravissime e bisognare dare il 100%". Martina Peterlini: "A Levi ho rotto il ghiaccio, il mio è un processo in cui devo aggiungere un pezzo a ogni gara, con il mio fisico non poso dire nulla: dopo l'operazione di aprile non era assolutamente scontato ritrovarmi ad alto livello quasi senza dolore. Ho rimesso gli sci a metà settembre, ho saltato la trasferta argentina per fare riabilitazione tutta estate. Chiaramente la forma arriverà strada facendo, ma l'importante è sciare senza dolore. Siamo una squadra giovane e con uno staff nuovo, cercheremo di darci dentro per ottenere risultati sempre migliori, lo sci è uno sport di situazione e bisogna approfittarne quando capita l'occasione".