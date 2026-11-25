Allegri ha ammesso che finora la fase difensiva non aveva funzionato nel migliore dei modi. Il Napoli in questo primo scorcio di stagione ha preso spesso dei gol evitabili, ha sbandato sia quando è stato schierato a tre, sia quando è stata scelta la disposizione a quattro. A Manchester, la coppia centrale Beukema-Rrahmani è stata praticamente perfetta. Ma se il kosovaro ci ha abituato a prestazioni di grande attenzione, l'olandese spesso aveva commesso errori imperdonabili. Stavolta sono stati perfetti o quasi, aiutati nella maniera giusta da Olivera sulla sinistra, ma anche da Spinazzola schierato inusualmente a destra. Se Maresca non avesse inserito Doku, avrebbe rischiato di non riuscire a bucare la retroguardia così ben organizzata da Allegri.