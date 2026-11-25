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L'inizio di stagione complicato sembra alle spalle, adesso manca solo qualche rientro importantedi Enzo Palladini
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Può sembrare un paradosso, ma per questo Napoli è più semplice affrontare il Manchester City piuttosto che il Venezia. Questione di dna, di attitudine della squadra. A Manchester, Max Allegri ha potuto insegnare e far giocare il calcio che conosce meglio, quello in cui viene curata nei minimi particolari la fase di non possesso, quello in cui ogni errore degli avversari viene capitalizzato al massimo. Il pareggio ottenuto contro gli uomini di Maresca vale tanto, anzi tantissimo, sia per i giocatori azzurri sia per il loro allenatore, che in questo modo ha fatto capire quali siano le ragioni che hanno portato alla sua scelta per la panchina di questa squadra.
Allegri ha ammesso che finora la fase difensiva non aveva funzionato nel migliore dei modi. Il Napoli in questo primo scorcio di stagione ha preso spesso dei gol evitabili, ha sbandato sia quando è stato schierato a tre, sia quando è stata scelta la disposizione a quattro. A Manchester, la coppia centrale Beukema-Rrahmani è stata praticamente perfetta. Ma se il kosovaro ci ha abituato a prestazioni di grande attenzione, l'olandese spesso aveva commesso errori imperdonabili. Stavolta sono stati perfetti o quasi, aiutati nella maniera giusta da Olivera sulla sinistra, ma anche da Spinazzola schierato inusualmente a destra. Se Maresca non avesse inserito Doku, avrebbe rischiato di non riuscire a bucare la retroguardia così ben organizzata da Allegri.
Altra caratteristica delle squadre di Allegri che in questa bella notte è stata esaltata: la verticalizzazione. Il primo gol è arrivato da un'imbucata perfetta di Gilmour per Hojlund, con i giri giusti e la forza giusta. Il danese, reduce da molta lotta e molto sudore, ha colpito duro. Ma anche il secondo gol è arrivato proprio grazie alle verticalizzazioni, con il tocco di Politano che ha liberato Spinazzola e il cross perfetto che ha trovato Lang in netto vantaggio rispetto ai difensori avversari che provavano a rientrare. Queste erano le modalità perfette per fare del male al Manchester City, abituato a dominare il gioco e poco propenso a difendere.
L'aspetto più importante della serata inglese per il Napoli è stato però lo spirito mostrato dalla squadra. Una delle accuse principali per le incertezze di questo inizio di stagione era proprio lo scollamento tra gruppi e gruppetti all'interno dello spogliatoio. Una possibile frattura che era emersa prepotentemente dopo la sconfitta di Porto in Champions League. Ma qualcosa nel frattempo è successo, l'ambiente si è ricompattato, c'è stato aiuto reciproco tra i giocatori e tra i reparti. Con questo spirito ritrovato e con il rientro di alcuni giocatori importanti, il Napoli può senz'altro puntare a risalire la classifica sia in campionato che in Champions League. La notte di Manchester deve essere la prima pagina di una nuova storia.