Manca ormai poco al debutto della Porsche 718 elettrica. I collaudi sono terminati e il costruttore tedesco ha annunciato l'entrata in produzione nel primo trimestre del 2027. Ci siamo: una nuova era di prestazioni a zero emissioni sta per iniziare. Sebbene qualche mese fa si fosse parlato di uno stop del progetto, il tempo dei dubbi è definitivamente finito.

Tutta nuova

L'arrivo sul mercato di questo modello sarà un momento di svolta per Porsche. Sulla 718 elettrica ha investito molte risorse, con l'obiettivo di costruire un'automobile sportiva che emozionasse come se avesse un motore a combustione. Boxster e Cayman hanno rappresentato per anni la porta d'ingresso al mondo di Zuffenhausen: il boxer in posizione posteriore centrale e il peso contenuto divertivano senza l'impegno (anche economico) di una 911. Un'eredità di tutto rispetto.

Tanta strada

Per cercare di restituire un modello entusiasmante, i tecnici Porsche hanno percorso ben 4 milioni di chilometri di test. La 718 porta al debutto numerose soluzioni tecniche inedite come la batteria a "T". Una struttura che dovrebbe permettere una distribuzione dei pesi simile a una sportiva a benzina "classica". L'architettura a 800 V consentirà ricariche molto rapide mentre l'e-shift permette di "simulare" un PDK a sette rapporti. Si parla di un prezzo inferiore ai 100 mila euro. L'attesa per vederla dal vivo cresce.