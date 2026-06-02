La Formula 1 si gioca da casa con Monopoly

Il gioco da tavolo più famoso del mondo si rifà il look e sposa la causa dell'alta velocità. Hasbro ed Emily Prazer, Chief Commercial Officer di Formula 1, hanno annunciato una partnership strategica che adatta le dinamiche del celebre gioco nato negli anni Trenta alle frenetiche sfide del Circus iridato. Nell'inedita confezione speciale, le storiche vie e piazze cittadine lasciano il posto ai tracciati del calendario mondiale, alle scuderie e ai componenti meccanici delle monoposto.

Edizione speciale

Le regole tradizionali subiscono una profonda revisione per riflettere le dinamiche dei weekend di gara. I classici contratti immobiliari vengono sostituiti dai punti del campionato del mondo, e la transizione dal via non garantirà più un semplice introito economico fisso, ma permetterà di muovere i segnaposto a forma di casco lungo l'anello centrale della plancia di gioco, simulando le strategie e i sorpassi dei Gran Premi reali. La commercializzazione ufficiale nei negozi è programmata per il prossimo 15 luglio al prezzo di 44,99 euro.

Sempre più pop

L'operazione con Hasbro rappresenta l'ennesimo tassello di una aggressiva strategia di licensing globale orchestrata da Liberty Media per espandere il marchio ben oltre i confini degli autodromi. Negli ultimi mesi il paddock ha siglato accordi commerciali di grandissimo impatto, che spaziano dalle iconiche miniature Hot Wheels alle riproduzioni in mattoncini Lego delle monoposto e dei caschi di piloti.