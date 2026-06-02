Pallavolo, Nations League: De Giorgi convoca 14 azzurri per Ottawa

Concluse le tre amichevoli giocate in Italia, la nazionale maschile di pallavolo si radunerà giovedì prossimo presso il Centro di Preparazione Olimpica di Roma, prima di volare sabato alla volta di Ottawa per iniziare la week 1 dell'edizione 2026 della Nations League. Per questo primo appuntamento internazionale il ct, Ferdinando De Giorgi, ha scelto i 14 atleti. Palleggiatori: Paolo Porro e Mattia Boninfante; centrali: Pardo Mati, Giovanni Sanguinetti, Giovanni Gargiulo e Leandro Mosca; schiacciatori: Francesco Sani, Mattia Bottolo, Luca Porro e Mattia Orioli; opposti: Kamil Rychlicki e Alessandro Bovolenta; liberi Gabriele Laurenzano e Domenico Pace. L'Italia comincerà il proprio percorso dal 10 al 14 giugno ad Ottawa dove affronterà nell'ordine Francia, Germania, Turchia e Stati Uniti.