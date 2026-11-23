Il nuovo Milan di Amorim va anche senza Rafa Leao. Se n'è accorto anche Paolo Di Canio che già nella passata stagione aveva criticato aspramente il portoghese. Ospite negli studi di Sky Sport, l'ex attaccante ha ribadito il concetto facendo riferimento anche ai calciatori presenti nel Milan di oggi. "Amorim sta costruendo una squadra seria! - ha detto Di Canio -. Non c'è più bisogno di rifugiarsi in scuse come 'ma', 'se fosse stato così, 'in realtà tecnicamente è bravo ma...'. Invece di chiedervi perché un giocatore non pressa, perché non contribuisce al gioco, lo difendevate continuamente. I risultati sono lì davanti a tutti!".