Gordon Ramsay a Londra con la sua Ferrari F40

A Gordon Ramsay si deve parte della popolarità che chef e programmi di cucina hanno guadagnato negli ultimi anni. Volto televisivo e personalità forte, il suo linguaggio sopra le righe, le sfuriate (forse programmate) ai concorrenti e la costante presenza sul piccolo schermo lo hanno reso famoso in tutto il mondo e ricco. Così ricco da potersi permettere una Ferrari F40.

In giro per Londra

Ramsay ha guadagnato nel corso della sua carriera ben 17 stelle Michelin, il suo ristorante di Londra ne conserva tutt'ora tre dal 1998. Un record per la ristorazione di alto livello nel Regno Unito. La City è casa sua e lo si vede spesso aggirarsi per le vie del centro a bordo di alcune preziose automobili. Lo chef scozzese è famoso per la sua collezione di supercar: passione che coltiva sin da quando era un ragazzo e che adesso può soddisfare mettendosi in garage alcuni "pezzi" piuttosto pregiati.

Per i 40 anni

Tra i "gioielli della corona", la Ferrari F40 è sicuramente uno dei più luminosi. Costruita per celebrare i 40 anni dalla fondazione del marchio, il suo motore 2.9 litri V8 biturbo la rende una delle supercar più travolgenti e complicate di fine anni '80. Il cambio è un manuale a cinque marce e la sola trazione posteriore richiede una certa esperienza per gestire tutti i 478 CV. Il valore della sportiva si aggira oggi tra i 2 e i 4 milioni di euro a seconda dello stato di conservazione. Servono parecchie cene (stellate) per ripagarla.