Personaggi

Gordon Ramsay a Londra con la sua Ferrari F40

Lo chef e volto televisivo è stato avvistato per le vie della City a bordo della supercar di fine anni '80

di Redazione Drive Up
10 Nov 2026 - 07:56
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© instagram

© instagram

A Gordon Ramsay si deve parte della popolarità che chef e programmi di cucina hanno guadagnato negli ultimi anni. Volto televisivo e personalità forte, il suo linguaggio sopra le righe, le sfuriate (forse programmate) ai concorrenti e la costante presenza sul piccolo schermo lo hanno reso famoso in tutto il mondo e ricco. Così ricco da potersi permettere una Ferrari F40
In giro per Londra
Ramsay ha guadagnato nel corso della sua carriera ben 17 stelle Michelin, il suo ristorante di Londra ne conserva tutt'ora tre dal 1998. Un record per la ristorazione di alto livello nel Regno Unito. La City è casa sua e lo si vede spesso aggirarsi per le vie del centro a bordo di alcune preziose automobili. Lo chef scozzese è famoso per la sua collezione di supercar: passione che coltiva sin da quando era un ragazzo e che adesso può soddisfare mettendosi in garage alcuni "pezzi" piuttosto pregiati.
Per i 40 anni
Tra i "gioielli della corona", la Ferrari F40 è sicuramente uno dei più luminosi. Costruita per celebrare i 40 anni dalla fondazione del marchio, il suo motore 2.9 litri V8 biturbo la rende una delle supercar più travolgenti e complicate di fine anni '80. Il cambio è un manuale a cinque marce e la sola trazione posteriore richiede una certa esperienza per gestire tutti i 478 CV. Il valore della sportiva si aggira oggi tra i 2 e i 4 milioni di euro a seconda dello stato di conservazione. Servono parecchie cene (stellate) per ripagarla. 

Ti potrebbe interessare

videovideo
gordon ramsay
gordon ramsay supercar
ferrari
ferrari f40

Ultimi video

01:46
EICMA 2026, da oggi al via un fine settimana ricco di novità ed eventi

EICMA 2026, da oggi al via un fine settimana ricco di novità ed eventi

05:00
Mercedes-AMG LMGT3

Mercedes-AMG LMGT3

03:23
BMW i3

BMW i3

27:14
Puntata del 7 novembre #DriveUp

Puntata del 7 novembre #DriveUp

01:58
Kimi, dal casco di Senna al british humour

Kimi, dal casco di Senna al british humour

01:58
EICMA 2026: tante diverse realtà, due ruote e novità

EICMA 2026: tante diverse realtà, due ruote e novità

01:45
Polestar 5, design aerodinamico e attenzione alla sostenibilità

Polestar 5, design aerodinamico e attenzione alla sostenibilità

01:59
Lotus Eletre X, un SUV ibrido con performance da vera supercar

Lotus Eletre X, un SUV ibrido con performance da vera supercar

02:19
EICMA 2026, una prima giornata ricca di novità e di realtà differenti

EICMA 2026, una prima giornata ricca di novità e di realtà differenti

02:14
BYD Shark, la nostra prova del primo pick-up della casa

BYD Shark, la nostra prova del primo pick-up della casa

02:44
Nuova Mazda CX-30: allestimenti innovativi, tecnologia e sicurezza incrementata

Nuova Mazda CX-30: allestimenti innovativi, tecnologia e sicurezza incrementata

03:01
Lamborghini Revuelto SV, prestazioni estreme e carattere aggressivo

Lamborghini Revuelto SV, prestazioni estreme e carattere aggressivo

02:31
Polestar SUV 4, tanta tecnologia e dinamica di guida sofisticata

Polestar SUV 4, tanta tecnologia e dinamica di guida sofisticata

01:35
L'editoriale: la controffensiva europea per fronteggiare la Cina sull'elettrico

L'editoriale: la controffensiva europea per fronteggiare la Cina sull'elettrico

15:10
La puntata del 5 novembre #DriveUp

La puntata del 5 novembre #DriveUp

01:46
EICMA 2026, da oggi al via un fine settimana ricco di novità ed eventi

EICMA 2026, da oggi al via un fine settimana ricco di novità ed eventi

I più visti di Drive Up

Una Pagani Utopia in panne a Vicenza

Elodie nuda per il calendario Pirelli: è la protagonista

La Fiat Topolino che costa 30 mila euro

 Fiat Grande Punto

La Fiat Punto sta per tornare

Tesla rimborsa i clienti del Cybertruck

Fiat Topolino Top. L. e Top. J, due auto speciali al Salone dell'Auto di Torino 2026

Fiat Topolino Top. L. e Top. J, due auto speciali al Salone dell'Auto di Torino 2026

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
Alexander Sorloth
09:49
La Juve e la pratica inevasa in attacco: per gennaio ritorna un 'vecchio' pallino spallettiano
Noa Lang
09:30
Napoli, Lang rincara la dose: la foto social è emblematica
09:24
Nba: San Antonio domina i Suns, Lakers e Warriors non si fermano più
09:23
Toyota riporta la Celica nei rally
09:20
Effetto Torino: Cobolli si allena al ritmo di Venditti, Vavassori lancia la carica