L'ex Milan Daniele Bonera è il nuovo allenatore della Pro Vercelli

Daniele Bonera è il nuovo allenatore della Pro Vercelli in Serie C. L'ex difensore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 e prenderà il posto di Michele Santoni, esonerato il 9 giugno scorso.

Classe 1981, Bonera vanta una carriera da calciatore di altissimo livello. Cresciuto nel Brescia, ha successivamente vestito le maglie di Parma, Milan e Villarreal, collezionando oltre 350 presenze tra Serie A, competizioni europee e Liga spagnola. Con il Milan ha conquistato Champions, Serie A, Supercoppa UEFA, Supercoppa Italiana e Coppa del Mondo per Club. Ha inoltre indossato la maglia della Nazionale Italiana in 16 occasioni. Conclusa la carriera da calciatore, ha intrapreso il percorso da allenatore all’interno del Milan, facendo parte dello staff tecnico di Stefano Pioli e contribuendo alla conquista dello Scudetto nella stagione 2021/2022. Successivamente ha assunto il ruolo di allenatore del Milan Futuro in Serie C nella stagione 2024-25, venendo esonerato a gennaio.