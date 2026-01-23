Rally Monte-Carlo da incubo: Solberg vola nella notte e comanda

La notte ha continuato a mietere colpi nella Vaumeilh / Claret, interrotta con bandiera rossa per la scarsa visibilità, ma Solberg ha comunque rafforzato il suo margine. Alle sue spalle, Sébastien Ogier – campione del mondo in carica – ha piazzato il miglior tempo tra i piloti partiti prima dello stop, risalendo fino al terzo posto. Thierry Neuville è quarto dopo un avvio complicato, mentre spicca il debutto convincente di Jon Armstrong, quinto con la Ford M-Sport. Fuori invece Pajari e McErlean, traditi dalle condizioni estreme: Monte-Carlo ha già mostrato il suo volto più crudele.