Rally Monte-Carlo da incubo: Solberg vola nella notte e comanda

© red-bull
© red-bull
© red-bull
© red-bull
Gli scatti più belli delle prove in notturna tra neve, ghiaccio e nebbia: il giovane svedese domina la prima tappa e scava un solco sugli avversari. Evans secondo, Ogier risale al terzo posto.di Redazione Drive Up
Oliver Solberg ha iniziato il Rallye Monte-Carlo nel modo più spettacolare possibile, emergendo da una delle notti più dure degli ultimi anni con un vantaggio netto sulla concorrenza. Tra pioggia gelata, neve, lastre di ghiaccio, buio totale e nebbia fittissima, il pilota Toyota ha costruito la sua leadership soprattutto nella temutissima Esclangon / Seyne-les-Alpes, dove ha inflitto oltre 30 secondi a tutti. Dopo tre prove speciali, Solberg guida la classifica con 44”2 su Elfyn Evans, davanti a decine di migliaia di tifosi che hanno sfidato il freddo per vivere l’atmosfera unica del Monte.
La notte ha continuato a mietere colpi nella Vaumeilh / Claret, interrotta con bandiera rossa per la scarsa visibilità, ma Solberg ha comunque rafforzato il suo margine. Alle sue spalle, Sébastien Ogier – campione del mondo in carica – ha piazzato il miglior tempo tra i piloti partiti prima dello stop, risalendo fino al terzo posto. Thierry Neuville è quarto dopo un avvio complicato, mentre spicca il debutto convincente di Jon Armstrong, quinto con la Ford M-Sport. Fuori invece Pajari e McErlean, traditi dalle condizioni estreme: Monte-Carlo ha già mostrato il suo volto più crudele.