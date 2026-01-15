La Ferrari F1 del 1997 guidata anche da Schumacher va all'asta

© Ufficio Stampa
RM Sotheby's offrirà come lotto la F310. Dotata di un motore 3.0 litri V10 aspirato da 730 CV, fece la sua prima apparizione al Gran Premio del Belgio 1997, dove Schumacher scese in pista in qualifica, salvo poi passare all’altro telaio. La pioggia battente della domenica spinse il tedesco a tornare nuovamente al telaio più vecchio. Per la successiva gara in Italia, la monoposto fu assegnata a Eddie Irvine che chiuse ottavo. L’ultima apparizione di rilievo del telaio 179 arrivò al Gran Premio d’Austria, dove si scontrò con Alesi