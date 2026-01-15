Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
1 di 12
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Icone

La Ferrari F1 del 1997 guidata anche da Schumacher va all'asta

RM Sotheby's offrirà come lotto la F310. Dotata di un motore 3.0 litri V10 aspirato da 730 CV, fece la sua prima apparizione al Gran Premio del Belgio 1997, dove Schumacher scese in pista in qualifica, salvo poi passare all’altro telaio. La pioggia battente della domenica spinse il tedesco a tornare nuovamente al telaio più vecchio. Per la successiva gara in Italia, la monoposto fu assegnata a Eddie Irvine che chiuse ottavo. L’ultima apparizione di rilievo del telaio 179 arrivò al Gran Premio d’Austria, dove si scontrò con Alesi

15 Gen 2026 - 14:18
12 foto
ferrari f1
schumacher
asta
michael schumacher
ferrari

Ultimi video

00:58
Dakar, giornata di riposo

Dakar, giornata di riposo

00:16
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

01:31
Dakar 2026, l'undicesima tappa

Dakar 2026, l'undicesima tappa

01:33
Ligier JS50 da record al Nurburgring

Ligier JS50 da record al Nurburgring

01:38
Aston Martin Valkyrie in miniatura

Aston Martin Valkyrie in miniatura

02:33
Bruxelles Motor Show 2026

Bruxelles Motor Show 2026

23:52

Max Verstappen e una Ford Model T del 1924

01:42
Dakar, decima tappa: Sanders cade, Al Attiyah torna al comando SRV

Dakar, decima tappa: Sanders cade, Al Attiyah torna al comando"

01:39
Aston Martin, modellino da 19 mila euro

Il modellino Aston Martin da 19 mila euro

01:39
Alef Model Zero

Alef Model Zero

01:45
BMW iX3 al CES 2026

BMW iX3 al CES 2026

02:34
Salone di Bruxelles 2026

Salone di Bruxelles 2026

01:32
Dakar, la tappa 9 rivoluziona le classifiche

Dakar, la tappa 9 rivoluziona le classifiche

01:34
Dakar tappa 8: acuto di Variawa tra le auto, a Benavides le moto

Dakar tappa 8: acuto di Variawa tra le auto, a Benavides le moto

01:24
Dakar 7^ tappa, vince Ekstrom su Ford e Benavides su KTM

Dakar 7^ tappa, vincono Ekstrom su Ford e Benavides su KTM

00:58
Dakar, giornata di riposo

Dakar, giornata di riposo

I più visti di Drive Up

L'Hummer di Tupac finisce all'asta

La Ferrari in stoffa di Lapo Elkann all'asta

L'incredibile collezione di auto di Mr Bean

La Ferrari FF di Lapo Elkann con interni in stoffa

Dakar tappa 8: acuto di Variawa tra le auto, a Benavides le moto

Dakar tappa 8: acuto di Variawa tra le auto, a Benavides le moto

Tanti auguri Volkswagen Golf! La mitica GTI compie 50 anni