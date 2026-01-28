Addio a Franco Menichelli, fu oro a Tokyo 1964

E' morto Franco Menichelli, oro olimpico della ginnastica a Tokyo 1964 e atleta simbolo del movimento azzurro. Lo ha annunciato la Federginnastica. Menichelli, romano, aveva 84 anni. L''Angelo azzurro', oro al corpo libero ai Giochi giapponesi, con l'argento agli anelli e il bronzo alle parallele pari, fu protagonista anche dello storico bronzo a squadre ai Giochi Olimpici di Roma 1960, quando a Caracalla riuscì a vincere la prima medaglia del dopoguerra assieme a Giovanni Carminucci, Angelo Vicardi, Pasquale Carminucci, Gianfranco Marzolla e Orlando Polmonari, allenati dallo svizzero Jack Günthard. Nell'unica edizione italiana dei Giochi Estivi il romano Menichelli conquista anche un altro bronzo al corpo libero.