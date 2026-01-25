Il nuovo sponsor cinese del Napoli

SSC Napoli annuncia una nuova partnership di respiro internazionale con Dongfeng Motor, che ricoprirà il ruolo di Global Automotive Partner del Club fino al termine della stagione 2027/2028. L’accordo prevede anche la presenza del brand sulla manica delle maglie gara nelle competizioni nazionali e internazionali durante la fase finale della stagione in corso, segnando un ulteriore passo nel percorso di espansione globale del club azzurro.

Un colosso

Dongfeng Motor Corporation è uno dei principali gruppi dell’industria automobilistica mondiale, con oltre cinquant’anni di storia e una presenza attiva in più di cento Paesi. Con sede in Cina, il gruppo opera lungo tutta la filiera dell’automotive, dalla ricerca e sviluppo alla produzione e distribuzione di veicoli passeggeri e commerciali. In Europa e in Italia, Dongfeng è presente con i marchi Dongfeng, MHero e Voyah, rafforzando progressivamente il proprio posizionamento in un mercato chiave per la strategia di crescita del gruppo.

Collaborazione vincente

La partnership si inserisce nella strategia di internazionalizzazione del Napoli, con un’attenzione particolare ai mercati orientali, considerati sempre più centrali nello sviluppo del brand. Tommaso Bianchini, Direttore Generale Area Business di SSC Napoli, ha evidenziato il valore strategico della Cina per il Club e l’importanza di un partner di riferimento nel settore automotive per consolidare il legame con una fanbase globale in continua espansione.