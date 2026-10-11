La difesa dell'Europa al Salone dell'auto di Parigi

Non sarà un Salone di Parigi come gli altri. L'Europa dovrà difendersi, in casa sua, da una Cina che cerca in ogni modo d'imporsi sul mercato con veicoli ibridi ed elettrici accessibili. La risposta dei "nostri" consiste in una nuova generazione di modelli, più piccoli, versatili, tecnologici, furbi e, soprattutto, economici. Basterà per continuare a essere leader?

L'orgoglio italiano: Alfa Romeo e Lancia

Il Biscione sceglie la passerella parigina per far battere il cuore ai suoi appassionati: al fianco di Giulia e Stelvio Quadrifoglio aggiornate all'Euro 7, debutta l'attesissima Cuorerosso, una concept sportiva erede spirituale della 33 Stradale che promette di far ruggire un propulsore termico. Rimanendo sull'asse italiano, Lancia alza finalmente il sipario sulla Gamma, il SUV medio prodotto nello stabilimento di Melfi sulla piattaforma STLA Medium, declinato in versioni mild hybrid, plug-in ed elettriche fino a 375 cavalli. E mentre Fiat punta sulla concretezza dei nuovi SUV compatti Grizzly e Grizzly Fastback e sul teaser della Multiplay (un'elettrica da 15.000 euro), Citroën risponde con l'anteprima mondiale della concept 2CV, rievocando la celebre icona tascabile in chiave a zero emissioni.

La risposta tedesca: Audi, Mercedes e Volkswagen

Ingolstadt gioca una partita a due estremi. Da un lato rispolvera una sigla storica presentando la nuova Audi A2 e-tron (compatta elettrica da 326 cavalli e 646 km d'autonomia), dall'altro cala la mastodontica Q9, un maxi SUV a gasolio da quasi 5,4 metri. Mercedes non resta a guardare e risponde portando a Parigi la nuova Classe C e la GLA, affiancate dall'aggiornamento di Classe S e GLC e dal mostro da pista Mercedes-AMG GT Coupé da 1.169 cavalli. Chiude il cerchio tedesco il Gruppo Volkswagen, con il debutto dell'inedita ID.Tiguan e il rilancio delle compatte di serie ID.Polo ed ID.Cross.

La memoria d'Oltralpe

A fare gli onori di casa ci pensa infine la Losanga: Renault sceglie di esplorare il registro della memoria automobilistica presentando le concept Gordini 8 e la E-Space, studio che riprende le forme originali delle monovolume di un tempo. Dacia, invece svela la Striker, una station wagon crossover da 4,62 metri con motorizzazioni GPL, mild e full hybrid, affiancata dalla nuova generazione della Spring, sviluppata sulla base della Twingo