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Auto elettriche da record in Europa: merito dei modelli "low cost"

Le vendite continuano a crescere perché trainate dal debutto di una sfilza di nuove vetture accessibili

di Redazione Drive Up
05 Ott 2026 - 10:23
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In Europa si continuano ad acquistare elettriche. Anzi, i primi otto mesi del 2026 hanno registrato il miglior risultato di sempre: 1,64 milioni di unità vendute, con un balzo del 45% rispetto a un anno fa. Tra gennaio e agosto le auto a batteria hanno conquistato una quota di mercato del 22%.
Svolta decisiva
Dietro questa svolta c'è un incremento dell'offerta da parte dei costruttori. La scelta di modelli elettrici tra cui poter scegliere è aumentata del 50% nel 2026. I marchi si affannano per ampliare i propri listini cercando di raggiungere gli obiettivi sulle emissioni di CO2 previsti dall'Unione Europea. Le case europee hanno lanciato nell'ultimo anno 16 nuovi modelli (il 60% del totale) mentre i cinesi seguono a ruota con 11 novità (21% del totale).
Meno costano più vendono
Non è soltanto una questione di offerta, però. La spinta dei modelli accessibili si sta rivelando decisiva per incrementare la quota di mercato delle elettriche. Volkswagen, ad esempio, sta lanciando modelli destinati al grande pubblico come la ID.Polo, il cui prezzo di vendita è inferiore ai 25 mila euro per le versioni d'ingresso. Una "mossa" che aiuta il gruppo tedesco a incontrare le possibilità di clienti interessati all'elettrico, ma fino a oggi frenati da un prezzo d'acquisto troppo elevato.

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