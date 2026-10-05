Anche Skoda entra nell'era full hybrid

Era inevitabile che il gruppo Volkswagen sviluppasse una motorizzazione full hybrid. Anzi, a dir la verità i tedeschi sono arrivati fin troppo tardi rispetto alla concorrenza e alle esigenze del mercato. Agli europei questa tecnologia venuta dal Giappone piace e adesso vale oltre il 40% del mercato. Non è mai troppo tardi, però, e anche Skoda è pronta ad accogliere questa novità.

Motore da best seller

Dopo Volkswagen T-Roc e Golf, il modello di maggior successo del marchio boemo riceve il primo motore full hybrid della storia automobilistica tedesca. Sia la berlina, sia la wagon potranno essere acquistate nelle varianti di potenza da 136 o 170 CV: il motore 1.5 litri turbo benzina da quattro cilindri integra al suo interno propulsore elettrico, generatore ed elettronica di controllo alimentati da una batteria da 1,6 kWh. La velocità massima è autolimitata a 180 km/h.

Consuma poco

La promessa, infatti, non è quella di un motore ad alte prestazioni ma, al contrario, di consumi molto contenuti. Il full hybrid è una tecnologia intermedia che permette di fare completo affidamento sulla facilità di utilizzo e rifornimento della propulsione termica, potendo contare sul supporto di una piccola unità elettrica. In città la marcia è sovente a zero emissioni mentre in extraurbano e autostrada sono cilindri e pistoni a far muovere le ruote. I prezzi della Skoda Octavia hybrid non sono stati ancora comunicati.