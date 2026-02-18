La Dacia Bigster diventa un camper

Non servono modifiche

Il progetto è a cura dell'azienda ARB e non è - quindi - un accessorio originale Dacia. La cucina Drawer System RD1045 si compone di due cassetti in alluminio con portata di 150 kg ciascuno. Il peso della struttura è di circa 85 kg ed è ancorato - con bulloni e viti - in modo permanente al pianale della vettura. Attenzione, quindi: si tratta di un allestimento non temporaneo (come può essere il pack sleep offerto dal marchio) ma di un intervento strutturale suggerito a chi utilizza l'auto per passarci le vacanze.

Il letto è sopra

Per dormire, "l'alloggio" è sul tetto ed è la tenda ARB Esperance 2. Al suo interno, materasso, luci a LED e prese USB le permettono di assolvere tutte le funzioni necessarie per passare una notte serena e senza difficoltà tecniche. Il prezzo per allestire la Bigster come un camper è di circa 7 mila euro, da aggiungere alla "base" di 26 mila euro per l'acquisto del veicolo. In totale, si può avere una vettura pronto-avventura con meno di 40 mila euro. Un bel risparmio per chi ama vivere la natura con un'automobile.