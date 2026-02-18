Edizioni speciali

La Dacia Bigster diventa un camper

Con letto e tanto di cucina a un costo - come sempre - accessibile: 33 mila euro

di Redazione Drive Up
18 Feb 2026 - 09:41
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Se siete appassionati di avventura e avete il desiderio di viverne una a bordo strada, la Dacia Bigster potrebbe fare al caso vostro. Il SUV ha tutte le caratteristiche per assecondare le richieste più impegnative o stravaganti: generosa abitabilità, ampia capacità di carico, bassi consumi, trazione integrale e un nuovo kit che lo trasforma in un camper. Con letto sul tetto e cucina nel bagagliaio, c'è dunque da scendere a qualche compromesso, ma questo è il prezzo per poter dormire e mangiare dove si vuole.

Come la Dacia Bigster diventa un camper

1 di 9
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Non servono modifiche
Il progetto è a cura dell'azienda ARB e non è - quindi - un accessorio originale Dacia. La cucina Drawer System RD1045 si compone di due cassetti in alluminio con portata di 150 kg ciascuno. Il peso della struttura è di circa 85 kg ed è ancorato - con bulloni e viti - in modo permanente al pianale della vettura. Attenzione, quindi: si tratta di un allestimento non temporaneo (come può essere il pack sleep offerto dal marchio) ma di un intervento strutturale suggerito a chi utilizza l'auto per passarci le vacanze.
Il letto è sopra
Per dormire, "l'alloggio" è sul tetto ed è la tenda ARB Esperance 2. Al suo interno, materasso, luci a LED e prese USB le permettono di assolvere tutte le funzioni necessarie per passare una notte serena e senza difficoltà tecniche. Il prezzo per allestire la Bigster come un camper è di circa 7 mila euro, da aggiungere alla "base" di 26 mila euro per l'acquisto del veicolo. In totale, si può avere una vettura pronto-avventura con meno di 40 mila euro. Un bel risparmio per chi ama vivere la natura con un'automobile. 

Ti potrebbe interessare

videovideo
dacia
dacia bigster
camper

Ultimi video

01:38
Nuovo Renault FILANTE

Nuovo Renault FILANTE

01:15
Evans domina sulla neve

Evans domina sulla neve

00:23
Da Costa come CR7, l'esultanza sul podio dell'Arabia è virale - VIDEO

Da Costa come CR7, l'esultanza sul podio dell'Arabia è virale - VIDEO

01:18
Formula E, Wehrlein vince Gara 1

Formula E, Wehrlein vince Gara 1

00:16
Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

01:30
Formula E, al via oggi la tappa saudita

Formula E, al via oggi la tappa saudita

02:02
Honda SH MY2026

Honda SH MY2026

01:36
Nuovo Defender 110 Trophy Edition

Nuovo Defender 110 Trophy Edition

02:15
Stellantis e Pirelli a Bormio

Stellantis e Pirelli a Bormio

01:13
Formula E in Arabia

Formula E in Arabia: raddoppia l'emozione

01:32
WRC, Rally di Svezia

WRC, Rally di Svezia

01:44
Dacia e il Trionfo Dakar

Dacia trionfa alla Dakar 2026

01:49
Michelin compie 120 anni

Michelin compie 120 anni

01:35
Genesis Electrified GV80

Genesis Electrified GV80

01:39
Formula E, si corre in Arabia Saudita

Formula E, si corre in Arabia Saudita

01:38
Nuovo Renault FILANTE

Nuovo Renault FILANTE

I più visti di Drive Up

La fidanzata di Lewis Hamilton non può più comprare Ferrari

Da Costa come CR7, l'esultanza sul podio dell'Arabia è virale - VIDEO

Da Costa come CR7, l'esultanza sul podio dell'Arabia è virale - VIDEO

Il Re dei ladri guidava una BMW V12

Addio allo Start e Stop sulle auto

Kim Kardashian e non solo: chi c'è nella blacklist Ferrari

Questo motore percorre 30 km con un litro di benzina

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
10:50
Sprint tecnica libera a squadre donne, finale per Ganz e De Martin Pinter. La giornata dei Giochi Invernali LIVE
10:40
Fiorentina, De Gea e Solomon out per l'andata playoff di Conference League
10:35
Corsa senza fine: Brooks Running chiude il 2025 con una crescita globale record
10:33
Molti marchi cinesi potrebbero sparire nel 2026
Matteo Berrettini
10:31
ATP 500 di Rio: Berrettini e Passaro avanzano al 2° turno