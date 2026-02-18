Come la Dacia Bigster diventa un camper
Con letto e tanto di cucina a un costo - come sempre - accessibile: 33 mila eurodi Redazione Drive Up
Se siete appassionati di avventura e avete il desiderio di viverne una a bordo strada, la Dacia Bigster potrebbe fare al caso vostro. Il SUV ha tutte le caratteristiche per assecondare le richieste più impegnative o stravaganti: generosa abitabilità, ampia capacità di carico, bassi consumi, trazione integrale e un nuovo kit che lo trasforma in un camper. Con letto sul tetto e cucina nel bagagliaio, c'è dunque da scendere a qualche compromesso, ma questo è il prezzo per poter dormire e mangiare dove si vuole.
Non servono modifiche
Il progetto è a cura dell'azienda ARB e non è - quindi - un accessorio originale Dacia. La cucina Drawer System RD1045 si compone di due cassetti in alluminio con portata di 150 kg ciascuno. Il peso della struttura è di circa 85 kg ed è ancorato - con bulloni e viti - in modo permanente al pianale della vettura. Attenzione, quindi: si tratta di un allestimento non temporaneo (come può essere il pack sleep offerto dal marchio) ma di un intervento strutturale suggerito a chi utilizza l'auto per passarci le vacanze.
Il letto è sopra
Per dormire, "l'alloggio" è sul tetto ed è la tenda ARB Esperance 2. Al suo interno, materasso, luci a LED e prese USB le permettono di assolvere tutte le funzioni necessarie per passare una notte serena e senza difficoltà tecniche. Il prezzo per allestire la Bigster come un camper è di circa 7 mila euro, da aggiungere alla "base" di 26 mila euro per l'acquisto del veicolo. In totale, si può avere una vettura pronto-avventura con meno di 40 mila euro. Un bel risparmio per chi ama vivere la natura con un'automobile.