Ferrari F430 GTC: Casa GTO fa rinascire la leggenda del GT2

Torna la Ferrari F430 GTC
© Casa GTO
© Casa GTO
Dalla gloria mondiale della GT2 a una nuova vita firmata Casa GTO: una Ferrari nata per vincere, restaurata alla fonte e pronta a tornare in pista con la stessa ferocia di quando dominava Le Mans e i campionati internazionalidi Redazione Drive Up
© Casa GTO
La Ferrari F430 GTC è una delle armi da corsa più efficaci mai prodotte a Maranello per la categoria GT2. Evoluzione diretta della 360 N/GT, nasce con un coinvolgimento ufficiale Ferrari fin dalle prime fasi di sviluppo. Michelotto Automobili lavora fianco a fianco con Ferrari Corse Clienti per realizzare una vettura pensata esclusivamente per vincere. I risultati parlano da soli, con i titoli FIA GT2 Costruttori e Piloti nel 2006 e 2007, il titolo ALMS GT2 nel 2007 e la vittoria di classe alla 24 Ore di Le Mans nel 2008.
© Casa GTO
© Casa GTO
Vincente
Il telaio 2424, consegnato nel 2006, è uno degli esemplari con il palmarès più solido. Con JMB Racing disputa l’intera stagione FIA GT, conquistando la vittoria a Brno e diversi podi su circuiti iconici come Paul Ricard e Mugello. Successivamente continua a brillare nelle gare endurance del campionato V de V, confermando una competitività costante anche sulle lunghe distanze.
Rinascita
Oggi, dopo un restauro completo effettuato da Michelotto e con appena tre ore di utilizzo, la F430 GTC 2424 si presenta in una nuova veste verde firmata Casa GTO di Eugenio Amos. È una Ferrari pronta a tornare protagonista nei più prestigiosi campionati storici europei, offrendo prestazioni GT2 autentiche e un sound che resta uno dei marchi di fabbrica più emozionanti del Cavallino.