Ferrari F430 GTC: Casa GTO fa rinascire la leggenda del GT2

Vincente

Il telaio 2424, consegnato nel 2006, è uno degli esemplari con il palmarès più solido. Con JMB Racing disputa l’intera stagione FIA GT, conquistando la vittoria a Brno e diversi podi su circuiti iconici come Paul Ricard e Mugello. Successivamente continua a brillare nelle gare endurance del campionato V de V, confermando una competitività costante anche sulle lunghe distanze.

Rinascita

Oggi, dopo un restauro completo effettuato da Michelotto e con appena tre ore di utilizzo, la F430 GTC 2424 si presenta in una nuova veste verde firmata Casa GTO di Eugenio Amos. È una Ferrari pronta a tornare protagonista nei più prestigiosi campionati storici europei, offrendo prestazioni GT2 autentiche e un sound che resta uno dei marchi di fabbrica più emozionanti del Cavallino.